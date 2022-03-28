Містичний прогноз на 28 березня - 3 квітня 2022 року: що руни нам віщують

Містичний прогноз на 28 березня - 3 квітня 2022 року: що руни нам віщують

Руни дозволяють на трішки зазирнути у власне майбутнє.

Попри те, що певні руни були популярні у нацистів під час II світової війни, вони не несуть загрози і продовжують використовуватися практиками і в XXI столітті, попри дещо негативну славу.

Руни, як і карти Таро, можуть показати недалеке ймовірне майбутнє, але не здатні показати щось глобальне, адже на це впливає чимало факторів.

А для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте прогноз на рунах 28 березня - 3 квітня 2022 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Рунічний прогноз на кохання та стосунки

Руна тижня 28 березня - 3 квітня 2022 року - "Гаґалаз"

"Гаґалаз" — це дев'ята руна Старшого Футарка, тобто абетки давніх вікінгів. У перекладі вона означає "град", тобто погодне явище. Деякі автори пов'язують цю руну з богинею підземного царства Гель, яка була напівживою і напівмертвою або з охоронцем світу давньогерманських богів асів та світового дерева Геймдаллем.

Гель (давньоскан. — «та, що обіцяє горе») — в германо-скандинавській міфології богиня підземного світу.Гель згадується у Молодшій та Старшій Еддах, а також в сагах. Вона була дочкою Локі та велетки Ангрбоди, народженою поряд з чудовиськами Фенріром та Йормунгандом. Також правительці підземного царства прислуговує Гарм — величезний пес, який охороняє вхід до Гельгейму.

Існує багато наукових теорій, що Гель можна порівняти з індоєвропейськими богинями Бхавані, Калі та Махакалі.

Гель уособлює смерть і під час мору та чуми їде на триногому коні та душить людей. Тому під час мору говорять, що "Гель розгулялася", а коли вночі гавкають собаки: "Собаки чують Гель". Коли розпочинаються хвороби, кажуть "Гель прийшла", а коли відступають — "Гель вигнали".

Тим часом Геймдалль — в германо-скандинавській міфології бог з роду асів, охоронець богів та світового дерева Іґґдрасілль, син Одіна та дев'яти різних матерів, "Ясновельможний з асів", "що передбачає майбутнє подібно ванам". Як охоронець богів він охороняє міст-веселку Біфрост на кордоні Асґарду та Мідґарду від велетнів-йотунів.

Він бачить як вдень, так й вночі на відстань ста миль і чує, як падає листя, як росте трава в полі та вовна на вівцях. Він є надійним охоронцем, оскільки зовсім не потребує сну. За дорученням богів Геймдалль сурмить у ріг, коли бачить наближення ворогів. Останній звук рогу повинен пролунати, коли настане кінець світу і прийде час останньої битви Раґнарок, під час якої Геймдалль та бог Локі вб'ють один одного.

Ця руна підказує, що кожне випробування несе в собі урок для вас, який може зміцнити вашу рішучість та допоможе відточити досвід та майстерність. Не бійтеся приймати виклики. Ваші вороги — ваші вчителі, тому не витрачайте енергію на протистояння з деякими особистостями. Спитайте себе, чого вам слід навчитися, що рухатися далі.

Також ця руна вказує на містичні зміни, а також терпіння та випробування. Йдеться про керовану кризу, що веде до завершення неприємностей і до внутрішньої гармонії.

Рунічний прогноз на роботу та кар’єру

Руна тижня 28 березня - 3 квітня 2022 року - "Іса"

Іса — це одинадцята руна германського Старшого Футарка. Назва цієї руни означає "лід". З погляду езотерики, ця руна розповідає про зупинки або перепони. Можливо йдеться про психологічні блоки, що заважають мисленню або діяльності, також образи. Настає час бездіяльності або час для того, щоб розібратися в собі. Шукайте якість.

Час усвідомити, якими є ваші мрії, згадати про минулі перемоги і випробування. Слухай свій внутрішній голос, він направить вас потрібним шляхом. Озбройтеся терпінням, адже зміни вже близько. Використайте цей період вашого життя для оновлення енергії та побудови планів на майбутнє.

Рунічний прогноз на фінанси

Руна тижня 14-20 березня 2022 року - "Ґебо"

"Ґебо" - це сьома руна германського Футарка. Назва відповідної руни означає "дар". Йдеться про Подарунок в обох сенсах, як жертовність, так і щедрість, що символізує життєву міру. Ставтеся з повагою до всіх різновидів зв'язків та взаємовідносин типу ділових контрактів, особистих взаємозв'язків та партнерських зв'язків.

Всесвіт хоче вас перевірити - що ви дали світу і як ви сприймаєте його дари. Якщо вам пропонують дари, то ви маєте бути ще щедрішими у відповідь. Коло обміну не має бути розірваним. Щоб досягнути духовної рівноваги, слід навчитися брати та приймати.

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