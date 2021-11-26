Містичний прогноз на 29 листопада-5 грудня: що руни нам віщують

Містичний прогноз на 29 листопада-5 грудня: що руни нам віщують

Руни можуть допомогти визначитися у складних ситуаціях.

Руни - це своєрідний алфавіт давніх германців. Слово "руна" означає "секрет" або "таємниця". Поступово, ці символи збиралися і перетворювали алфавіти. Вже до середини II століття від Р.Х. був сформований класичний загальнонімецькій рунічний лад – Футарк. Він був названий так за фонетичним значенням перших шести рун ладу.

Класичний Футарк містить 24 знаки, але іноді до них додають 25 знак - порожню руну, або руну Одіна, тобто руни верховного бога.

Зараз руни використовуються у сфері езотерики для ворожіння та магії. А для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте прогноз на рунах 29 листопада-5 грудня 2021 року від езотерикині Олени Кузьмич.

ТСН.ua

Рунічний прогноз на кохання та стосунки

Руна тижня "Тейваз"

"Тейваз" або "Тіваз" — сімнадцята руна старшого та англосаксонського Футарків, дванадцята руна молодшого Футарка.

У старшому Футарці ця руна, імовірно названа на честь верховного бога у германців на той момент, її назва прагерманською означає ім'я бога Тюра.

Цікаво, що руна "Тейваз" використовувалася за часів Третього Рейху у штурмових загонах. У 1999 році у Німеччині з'явилася марка одягу "Thor Steinar". Логотип використовуваний маркою є поєднання рун "Тейваз" та "Ейваз". У 2004 році почалося слідство стосовно використання рунічних символів, які подібні до символіки заборонених організацій. У 2005 році винесене рішення, що використання логотипу не суперечить закону.

Також у місті Зміїв (Харківська область), у місцині на високому березі річки Сіверський Донець, яка має назву Зміївські кручі, встановлена інсталяція подібна за виглядом до руни.

Ця руна свідчить про честь, правосуддя, лідерство та владу. Також йдеться про важливість аналізу, раціональність, знання про те, де знаходиться істинна сила, готовність до самопожертви, перемогу й успіх в будь-яких змаганнях.

Дійте сміливо та рішуче. Щоправда, керуйтеся свої досвідом та здоровим глуздом.

ТСН.ua

Рунічний прогноз на роботу та кар’єру

Руна тижня "Вуньо"

"Вуньо" — восьма руна старшого Футарка. Назва цієї руни означає "робота", "заняття". Низка авторів також згадує такий переклад як "досконалість". В англосаксонському Футарці вона називається Wynn - можливо, це означає "веселість", "радість". Цікаво, до введення літери W у латинський алфавіт англосаксі використовували замість неї руну Вунйо.

Також читайте Спадний Місяць: що можна і що категорично заборонено робити

Ця руна означає радість, комфорт, задоволення, дружню взаємодопомогу, гармонію, процвітання. Вона розповідає про екстаз, славу, духовну віддяку, проте зберігається можливість і перейти межу, якщо не знати міри. Якщо зберігати певні межі, то результатом буде — загальний успіх та усвідомлення достойності.

Щастя і любов присутні у вашому житті. Знайдіть час для того, щоб оцінити ті речі, які роблять вас щасливими. Живіть повним життям, живіть справжнім моментом, вмійте радіти кожній дрібниці.

ТСН.ua

Рунічний прогноз на фінанси

Руна тижня "Одал"

"Одал" — 24 руна старшого Футарка.

Прагерманською мовою ця руна означає "спадщину", "родове майно", тобто, йдеться про все, що пов'язане з родом і спадщиною.

Руна використовувалася у написах протягом III-VIII ст. Вона не зустрічається у молодшому Футарці, зникнувши зі скандинавського ряду приблизно у VI столітті, але зберігається в англосаксонському футорці

Стилізоване зображення руни Одал використовувалося на емблемі "Аненербе".

Ця руна свідчить про успадковану власність або те, що є важливим для окремої людини. Вона нагадує про закон роду, процвітання групи, Батьківщину, духовну спадщину, фундаментальні цінності. Йдеться також про допомогу у духовних і фізичних подорожей, джерело безпеки, збільшення достатку.

Не беріть все близько до серця, зосередьтеся на тому, що ви хочете та дозвольте світу змінюватися. Дитяче відчуття цікавості до світу може привабити сили, які зможуть вам допомогти.

Читайте також:

Новини України: що навіщували карпатські мольфари