Містичний прогноз на 3-9 січня 2022: що руни нам віщують

Містичний прогноз на 3-9 січня 2022: що руни нам віщують

Руни допомагають знайти відповіді у складних ситуаціях.

Футарк — це рунічна абетка або алфавіт, який використовувалася у середньовіччі в германських мовах. Назва походить від перших рун-літер абетки аналогічно до слов'янської азбуки, яка походить від назви перших букв. Поділяється на два типи за принципом старшинства: Старший Футарк, точбто стара абетка) і Молодший Футарк, тобто, нова абетка.

Зараз Футарк використовується для магічних практик та ворожінь неоязичницькими спільнотами.

А для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте прогноз на рунах 3-9 січня 2022 від езотерикині Олени Кузьмич.

Рунічний прогноз на кохання та стосунки

Руна тижня "Тейваз"

ТСН.ua

"Тейваз" — це сімнадцята руна германського Старшого Футарка. Назва цієї руни означає «бог» або «володар» і відповідає самому богу Тіру (Тюру - ред.).

Це цікавий бог давньоскандинавської міфології, що, за оповідями міфів, був богом війни (в інших версіях — провісник перемог). Зображався одноруким, адже другу руку йому відкусив вовк Фенрір.

Згідно із сучасними релігієзнавчими дослідженнями, початковий пантеон давньогерманських богів складався з чотирьох фігур. Це бог неба і світла Тюр (Тів), бог грози До-нар, бог вітру Вотан (Одін), богиня землі і родючості Фрейя. Чіткої субординації між ними, очевидно, не існувало, а їхні культи існували й розвивалися паралельно. У перші століття нашої ери домінантне місце в пантеоні обіймає Тюр, відповідний за своїми функціями і за етимологією давньогрецькому Зевсу і давньоримському Юпітеру (імена всіх цих богів походять від індоєвропейського кореня div — блищати, сяяти). Саме на честь нього назвали один з днів тижня — вівторок (Tuesday).

Відповідно значення цієї руни - честь, правосуддя, лідерство, влада, аналіз, раціональність, знання про те, де знаходиться істинна сила, готовність до самопожертви. Також ця руна вказує на перемогу й успіх в будь-яких змаганнях або в юридичних питаннях.

Руна зазвичай використовується німецькими неоязичниками для символізації шанування бога Тіра.

Цікаво, що на Олімпіаді у 2018 році цей символ був включений на светри норвезької гірськолижної команди.

Рунічний прогноз на роботу та кар’єру

Руна тижня "Інґуз"

ТСН.ua

"Інґуз" — це двадцять друга руна германського Старшого або першого Футарка.

Назва руни "Інґуз" означає "земля" і загалом вона є руною бога землі — Інґве (Фрейра - ред.).

Фрейр (також Фрей) — в германо-скандинавській міфології бог плодючості та літа. Походить з роду ванів, син вана Ньйорда та велетунки Скаді. Батько Фрейра Ньйорд, своєю чергою, — названий син Одіна, залишений ванами в Асґарді заручником після підписання миру між асами та ванами. У Фрейра є сестра-близнючка — Фрейя. З іменем Фрейра пов'язано назву п'ятниці в мовах германської групи.

Ця руна означає чоловічу потенцію, вагітність, внутрішнє зростання, різноманітні принади, але водночас здоровий глузд. Також йдеться про природні сили, любов рідних, турботу, людське тепло, дім. Необхідний період відпочинку, час допомоги, відсутності тривог, період, коли всі справи закінчення і потрібно рухатися далі в новому напрямку.

Рунічний прогноз на фінанси

Руна тижня "Турісаз"

ТСН.ua

"Турісаз", або "Турс" — це третя руна германського Першого Футарка. Формально означає велетень або Тор.

Магічне та мантичне значення руни Турісаз пов'язане з асом (богом — ред) Тором, велетнем, що перебував на боці сил порядку, та льодистими велетнями — гримтурсами, які ворожі скандинавським богам. Руна уособлює поняття виклику та випробування, а також захисту.

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Руна традиційно наносилася на талісмани у вигляді молоту Мйольніра. Вважалося, що такий амулет надає своєму господарю сили та впевненості у собі.

Міцно стійте за свої ідеали та слухайте своє серце. Ви будете мати достатньо сил, щоб впоратися з будь-якою перешкодою. Глибинні сили вашого справжнього "я" починають впливати на ваше щоденне життя.

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