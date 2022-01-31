Містичний прогноз на 31 січня - 6 лютого 2022: що руни нам віщують

Руни дозволяють дізнатися більше про свої внутрішні прагнення.

Руни були абеткою вікінгів - північних завойовників, які тримали довколишні племена у страхові. Руни були їхнім священним письмом та засобом для магії, адже символи рун досить легко наносити на дерево, камінь та метал. Пройшли віки, вікінгів давно немає, проте з розквітом інтересу до язичництва та його практик, відновилася й цікавість до рун, які стали популярними серед ворожок та езотериків. А для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте прогноз на рунах 31 січня - 6 лютого 2022 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Рунічний прогноз на кохання та стосунки

Руна тижня "Інґуз"

ТСН.ua

"Інґуз" — це руна германського Старшого Футарка, тобто рунічної азбуки. Назва руни означає "земля" і загалом інґуз є руною бога землі — Інґве або Фрейра. В германо-скандинавській міфології це - бог плодючості та літа.Фрейру підвладне сонячне світло, він посилає людям багаті врожаї. Священною твариною Фрейра є кабан.

Ця руна свідчить про чоловічу потенцію, можливу вагітність та внутрішнє зростання. Вона оповідає про різноманітні принади, здоровий глузд, природні сили, любов рідних, турботу, людське тепло, дім. Настав період відпочинку, час допомоги, відсутність тривог. Період, коли всі справи закінчені і потрібно рухатися далі в новому напрямі.

Ви відчуваєте натхнення, сповнені надій, йдіть туди, куди вас кличе ентузіазм, він відкриє вам шлях до ваших істинних можливостей. Зараз ви сильніші, ніж будь-коли. Ви горите ентузіазмом, який приведе вас до кращого порядку речей.

Рунічний прогноз на фінанси

Руна тижня "Даґаз"

ТСН.ua

"Даґаз" — це руна германського першого Футарка. Назва руни означає "день" або "світанок".

Ця руна свідчить про велике досягнення, пробудження, розуміння. Згадайте про ясність сонячного світла в протилежність нічній невпевненості. Настав період для планування чи здійснення запланованого. Ви наділені владою здійснювати зміни відповідно до власних бажань. Очікуйте на перетворення. Зараз розпочався період безпека та впевненості у собі. Сподівайтеся на зростання і прогрес. Ви досягнули балансу та місця перетину протилежностей.

Перед вами світлий шлях, який осяює добра удача. Нині ви можете побачити небезпеку та уникнути її, тому що вас осяює божественне світло. Водночас не варто робити помилок, дозволивши власному успіху засліпити вас. Цінуйте те кожне благо, яке освітлює ваш шлях.

Рунічний прогноз на роботу та кар’єру

Руна тижня "Одал"

ТСН.ua

"Одал" — це остання руна германського першого варіанта рунічної абетки. Назва руни означає "спадщина" або "родова власність".

Ця руна свідчить про щось успадковане від ваших попередників, наприклад, власність або будинок. Також йдеться про щось, що важливе для окремої людини. Пам'ятайте про закон роду та процвітання групи. Зараз для вашого фінансового розвитку важливі духовна спадщина та фундаментальні цінності. Можливо, зараз вам знадобиться допомога в духовних і фізичних подорожах. Шукайте джерело безпеки, збільшення достатку.

Водночас не варто аж занадто сильно сприймати себе серйозно. Зосередьтеся на тому, що ви хочете, і дозвольте світу змінюватися. Дитяче відчуття цікавості до світу буде приваблювати сили, які зможуть вам допомогти.

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