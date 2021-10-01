Містичний прогноз на 4-10 жовтня: що руни нам віщують

Кожний рунічний знак має символічне значення.

Слово "руна вперше зафіксоване у готському перекладі Біблії у шостому столітті нашої ери. Спеціалісти вважають, що воно означає "таємниця". Проте досі точно невідомо, де вперше з'явилися ці містичні знаки. Зауважимо, що центральним принципом інтерпретації під час ворожіння на рунах є властивість спиратися не лише на знання про цю давню абетку, але й на інтуїцію. Ваша підсвідомість має підказати вам можливі варіанти відповідей на ваші запитання.

А для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте прогноз на рунах 4-10 жовтня від езотерикині Олени Кузьмич.

Рунічний прогноз на кохання та стосунки

Руна тижня "Вунйо"

ТСН.ua

"Вунйо" - це восьма руна германського Старшого Футарка. Назва руни цієї означає «радість». Дослідники вважають, що найдавніше значення цієї руни - "досконалість", адже, мовляв, вона зображає "хорошу" частину сутності верховного бога давніх скандинавів Одіна.

Ця руна розповідає про радість, комфорт, задоволення. Йдеться про дружню взаємодопомогу, гармонію, процвітання. Проте зберігається можливість і перейти межу, якщо не знати міри. Якщо зберігати певні межі, то результатом буде — загальний успіх та усвідомлення достойності.

Щастя і любов присутні у вашому житті. Знайдіть час для того, щоб оцінити ті речі, які насправді роблять вас щасливими. Також ви скоро досягнете успіху, якщо будете робити те, що любите. Живіть повним життям, справжнім моментом і вмій насолоджуватися кожною дрібницею.

Рунічний прогноз на роботу та кар’єру

Руна тижня "Ґебо"

ТСН.ua

"Ґебо" - це сьома руна германського Футарка. Назва відповідної руни означає "дар". Йдеться про Подарунок в обох сенсах, як жертовність, так і щедрість, що символізує життєву міру. Ставтеся з повагою до всіх різновидів зв'язків та взаємовідносин типу ділових контрактів, особистих взаємозв'язків та партнерських зв'язків.

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Всесвіт хоче вас перевірити - що ви дали світу і як ви сприймаєте його дари. Якщо вам пропонують дари, то ви маєте бути ще щедрішими у відповідь. Коло обміну немає бути розірване. Щоб досягнути духовної рівноваги, слід навчитися брати та приймати.

Рунічний прогноз на фінанси

Руна тижня "Єра"

ТСН.ua

"Єра" - дванадцята руна Футарка. Назва цієї руни означає "рік", "гарний врожай".

З погляду езотерики ця руна говорить про результати попередніх зусиль. Настає час миру, щастя і врожаю. Тривають надії і сподівання на мир і процвітання. Також йдеться про обіцянку справедливого і заслуженого успіху. Все змінюється у власному плині часу.

Ваша діяльність приносить плоди і ваші плани втілюються у реальність. Ви активні та енергійні й повністю готові до того, щоб насолодитися успіхом. Серед зібраного вами врожаю знаходиться зерно, з якого має вирости ваш новий етап життя.

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