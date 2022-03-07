Містичний прогноз на 7-13 березня 2022 року: що руни нам віщують

Руни озвучують підказки всесвіту у складні моменти нашого життя.

Руни - це алфавіт давніх германців. Зараз трактують 24 давніх рунічних символи, які заслужили сьогодні популярність завдяки унікальності значень і особливим якостям. Кожен з рунічних знаків має символічне значення. Магія рун заснована на трактуванні цих значень, які можуть розібратися у ваших життєвих проблемах та викликах. Іноді до цих 24 рунічних знаків додають ще порожню руну, руну долі або, як її ще називають, руну Одіна - верховного бога давніх вікінгів.

Цей алфавіт використовувався також і для ворожіння, тому для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте прогноз на рунах 7-13 березня 2022 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Рунічний прогноз на кохання та стосунки

Руна тижня "Ґебо"

ТСН.ua

"Ґебо" - це сьома руна германського Старшого Футарка, тобто містичного алфавіту давніх германців. Назва руни означає "дар".

Ця руна розповідає про подарунок у двох сенсах - як жертовність, так і щедрість, що символізує життєву рівновагу. Також ця руна свідчить про важливість всіх різновидів зв'язків та взаємовідносин, наприклад, ділових контрактів, особистих взаємозв'язків та партнерських зв'язків.

Зараз всесвіт прагне вас перевірити - що ви дали світу і як ви натомість приймаєте його дари. Незабаром вам запропонують щось, проте у відповідь ви маєте стати ще щедрішим. Коло обміну немає бути розірване. А щоб досягнути духовної рівноваги, ви маєте навчитися давати і приймати.

Рунічний прогноз на роботу та кар’єру

Руна тижня "Гаґалаз"

ТСН.ua

"Гаґалаз" — це дев'ята руна германського першого Футарка. Назва руни означає "привітання", або, на думку деяких дослідників, "грім". Ця руна свідчить про гнів, бушування природи, але водночас руйнівних, нестримних сил всесвіту. У вашому житті можуть розпочатися містичні зміни, тому варто бути готовим до терпіння та випробувань. Також йдеться про своєрідну керовану кризу, що веде до завершення неприємностей і до внутрішньої гармонії.

Врахуйте, що кожне випробування несе своєрідний урок для нас, який має зміцнити рішучість та допоможе відточити ваш досвід. Не бійтеся приймати виклики. Вороги — це ваші "переодягнені вчителі", тому не витрачайте енергію на супротив їм. спитайте себе, чого вам треба навчитися, щоб рухатися далі.

Рунічний прогноз на фінанси

Руна тижня "Лаґуз"

ТСН.ua

"Лаґуз" — двадцять перша руна старшого Футарка. Це слово прагерманською і похідні від нього в інших стародавніх німецьких мовах означають "волога", "вода", "озеро, море", "потік".

В езотериці цю руну пов'язують з інтуїцією, потоком, який веде. Основні якості: м'яка, таємна сила, що вміє підлаштовуватися. З руною "Лаґуз" асоціюється верба як дерево, як рослина, яка росте біля води. Також її рослини — цибуля, часник тощо.

Ця руна вказує на потік, вода, море, джерело достатку, відновлювальна сила відродження. Йдеться про енергію життя і органічне зростання. Важливими є питання фантазії, уяви і психології. На перший план вийдуть мрії таємниці, невідомий, прихований, глибокий світ, але вони і є ключем до успіху. Подорож чи покупка будуть успішними, але з можливістю втрат.

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