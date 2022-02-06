Містичний прогноз на 7-13 лютого 2022: що руни нам віщують

Руни дозволяють отримати підказки всесвіту на прийдешній період.

Руни — писемність давніх германців, що вживалася з I—II по XII століття біля сучасних Данії, Швеції та Норвегії, по X—XIII століття — в Ісландії та Гренландії, а шведської провінції Даларна — до XIX століття. Руни (символи) висікалися чи вирізалися на камені, металі, дереві, костях; вони мають специфічну незграбну форму, пристосовану для висікання та вирізання.

Після прийняття християнства у країнах Північної Європи руни як писемність були витіснені латиницею. Сам термін "руни" має зв'язок із давньонімецьким коренем run ("таємниця" - ред.). Усього відомо близько 5000 рунічних написів, більшу частину яких було знайдено у Швеції. Крім того, у середньовічній Європі існували рунічні календарі.

Алфавіти стародавніх тюрків, угорців, болгар подібної незграбної форми також називають рунами. Їхні родинні зв'язки з німецькими рунами не встановлені.

А для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте прогноз на рунах 7-13 лютого 2022 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Рунічний прогноз на кохання та стосунки

Руна тижня "Гаґалаз"

ТСН.ua

"Гаґалаз" руна Старшого Футарка або абетки давніх вікінгів. У перекладі вона означає "град", тобто погодне явище. Деякі автори пов'язують цю руну з богинею підземного царства Гель, яка була напівживою і напівмертвою або з охоронцем світу давньогерманських богів асів та світового дерева Геймдаллем.

Гель — в германо-скандинавській міфології богиня підземного світу, Гельгейм і Ніфльгейм. Гель згадується у Молодшій та Старшій Еддах. В Еддах та інших сагах вказано на її походження: вона була дочкою Локі та велетки Ангрбоди, народженою поряд з чудовиськами Фенріром та Йормунгандом у Ярнвідському лісі.

Також правительці підземного цартва прислуговує Гарм — величезний пес, який охороняє вхід до Гельгейму. Існує багато наукових теорій, що Гель можна порівняти з індоєвропейськими богинями Бхавані, Калі та Махакалі. Гель уособлює смерть і під час мору та чуми їде на триногому коні та душить людей.

Геймдалль — в германо-скандинавській міфології бог з роду асів, охоронець богів та світового дерева Іґґдрасілль, син Одіна та дев'яти різних матерів. «Ясновельможний з асів», «що передбачає майбутнє подібно ванам». Як охоронець богів він охороняє міст-веселку Біфрост на кордоні Асґарду та Мідґарду від велетнів-йотунів

Руна, про яку йшлося вище, підказує, що кожне випробування несе в собі урок для вас, який може зміцнити вашу рішучість та допоможе відточити досвід та майстерність. Не бійтеся приймати виклики. Ваші вороги — ваші вчителі, тому не витрачайте енергію на протистояння з деякими особистостями. Спитайте себе, чого вам слід навчитися, що рухатися далі.

Також ця руна вказує на містичні зміни, а також терпіння та випробування. Йдеться про керовану кризу, що веде до завершення неприємностей і до внутрішньої гармонії.

Рунічний прогноз на фінанси

Руна тижня "Манназ"

ТСН.ua

"Манназ" — це чергова руна нордичного Старшого Футарка. Назва цієї руни перекладається як "людина", "людство". Спеціалісти свідчать, що ця руна розповідає про особистість та індивід. Вона "відповідає" за ставлення до інших і їхнє ставлення до вас. Наступного тижня зверніть увагу на друзів і ворогів, соціальний порядок.

Також ця руна підказує, що слід довіряти фактам, інтелекту, передбачливості, творчості, навичкам та здібностям. Проте не відкидайте можливість отримати деякий вид допомоги або співпраці.

"Манназ" каже, що слід прийняти всі ті сили і слабкості, які і роблять вас людиною, саме тоді ви зможете реалізувати ваше божественне начало.

Рунічний прогноз на роботу та кар’єру

Руна тижня "Совіло"

ТСН.ua

"Совіло" або "Соулу" - це чергова руна германського Першого Футарка. Назва цієї руни означає "Сонце". У деяких неонацистських і неоязичницьких рухах вона називається "Зіг" (від німецького Sieg - "перемога") і іноді стверджується, що це - її початкова назва, що є неправдою.

Руна "Совіло" походить від етрусько-староіталійської літери, від якої у тому числі походить латинська літера. Та своєю чергою походить або від грецької літери, або безпосередньо від фінікійської літери.

З погляду езотерики ця руна означає успіх, досягнення мети. Йдеться про саму силу життя. Настає час, коли доступна сила для позитивних змін в житті, перемоги, здоров'я, успіх.

Подбайте про власні цілісність та гармонію.

На вас зараз благословення доброї долі і у вас є сила здійснити свої мрії. Позитивні думки і творення чогось нового будуть винагороджені вдалим розв'язанням ваших викликів. Настав час пробиватися уперед. Будьте чесні зі своїм серцем, яке іноді мудріше за вас.

Читайте також:

Меркурій завершує свій ретроградний рух – Астрологічний прогноз