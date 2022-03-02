Містичний прогноз на березень 2022 року: що руни нам віщують

Містичний прогноз на березень 2022 року: що руни нам віщують

Руни озвучують цінні підказки у важливі моменти нашого життя.

Руни з'явилися чимало століть тому, а зараз переживають своє відродження, адже ними цікавляться науковці та містики, езотерики та реконструктори, лінгвісти та ворожки. А для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте прогноз на рунах на перший місяць весни - березень 2022 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Рунічний прогноз на кохання та стосунки

Руна місяця "Перт"

ТСН.ua

"Перт" - це чотирнадцята руна Старшого Футарка, тобто азбуки давніх скандинавів. Переклад цієї руни невідомий, але деякі лінгвісти сходяться на думці, що ця назва походить з загальногерманського "грушеве дерево" (або, скоріше, фруктове дерево). Крім того, низка дослідників сходяться на думці, що назва цієї руни може походити від імені богині Берти, а сама руна пов'язана з жіночими божествами, зокрема, з норнами, які відповідають за долю людей. Дехто вважає, що назва руни означає "кубок долі" або "лоно" і вона пов'язана з жіночим началом.

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Ви не здатні зробити власний вибір, поки будете думати, що ви - іграшка у руках долі, - каже ця руна.

Також в езотериці ця руна символізує перетворення шляхом отримання нових знань, завдяки яким людина починає цілісно сприймати світ і бачити суть того, що відбувається. Вона оповідає про приховані речі і здатності, знання майбутнього і власного шляху в житті, еволюційні зміни, які покращать життя.

Рунічний прогноз на роботу та кар’єру

Руна місяця "Іса"

ТСН.ua

"Іса" — це одинадцята руна германського Старшого Футарка. Назва цієї руни означає "лід". З погляду езотерики, ця руна розповідає про зупинки або перепони. Можливо йдеться про психологічні блоки, що заважають мисленню або діяльності, також образи. Настає час бездіяльності або час для того, щоб розібратися в собі. Шукайте якість.

Час усвідомити, якими є ваші мрії, згадати про минулі перемоги і випробування. Слухай свій внутрішній голос, він направить вас потрібним шляхом. Озбройтеся терпінням, адже зміни вже близько. Використайте цей період вашого життя для оновлення енергії та побудови планів на майбутнє.

Рунічний прогноз на фінанси

Руна місяця "Беркана"

ТСН.ua

"Беркана" — це вісімнадцята руна германського Старшого або першого Футарка, тобто рунічної абетки. Спеціалісти вважають, що назва руни означає "береза" і відповідає богині цих дерев Берті. Також цю руну називають жіночою.

Її значення говорить про загальний достаток, розумове, фізичне і духовне зростання та звільнення. Не виключені обіцянки нових починань. Руна підказує, що слід пробудити бажання. Можливі любовні інтриги або щось нове у старих стосунках.

Настав час розпочати нові справи. Новий день очистить ваш дім і прокладе шлях новій енергії, що дасть вам натхнення. Завершіть старе або відмовтеся від чогось, щоб успішно рухатися вперед. Ця руна вважає, що варто обдумати нові виклики.

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