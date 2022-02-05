Містичний прогноз на лютий 2022 року: що руни нам віщують

Містичний прогноз на лютий 2022 року: що руни нам віщують

Руни - це абетка суворих вікінгів, яку сучасні неоязичники використовують для ворожіння.

Руни прийшли до нас з глибини віків, але зараз ми спостерігаємо відродження цікавості та інтересу до абетки давніх вікінгів, яка використовувалася не лише як азбука, але як система для ворожіння. Нині до рун прикута увага істориків, містиків, дослідників, езотериків, неоязичників та просто тих, хто хоче дізнатися більше про своє майбутнє за допомогою цих знаків, які раніше висікали на камінні, дереві чи металі.

А для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте прогноз на рунах 7-13 лютого 2022 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Рунічний прогноз на кохання та стосунки

Руна лютого 2022 "Беркана"

ТСН.ua

"Беркана" — це одна з рун германського Старшого або першого Футарка, тобто рунічної абетки. Спеціалісти вважають, що назва руни означає "береза" і відповідає богині цих дерев Берті. Також цю руну називають жіночою.

Традиційно береза з повітрям та водою. Це дерево оновлення, захисту, нових починань, тому так важливо у лютому замислитися про весь прийдешній рік.

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Її значення говорить про загальний достаток, розумове, фізичне і духовне зростання та звільнення. Не виключені обіцянки нових починань. Руна підказує, що слід пробудити бажання. Можливі любовні інтриги або щось нове у старих стосунках.

Настав час розпочати нові справи. Новий день очистить ваш дім і прокладе шлях новій енергії, що дасть вам натхнення. Завершіть старе або відмовтеся від чогось, щоб успішно рухатися вперед. Ця руна вважає, що варто обдумати нові виклики.

Як випікання хліба вимагає часу, так і наші мрії та плани вимагають часу для підготовки. Тому у лютому 2022 року сконцентруйтеся на плануванні року. Сила темряви зменшується, день стане довшим, з'являються перші ознаки весни, які символізують нові ідеї та нову енергію.

Рунічний прогноз на роботу та кар’єру

Руна лютого 2022 "Тейваз"

ТСН.ua

Тейваз — це чергова руна Старшого Футарка. Вона пов'язана зі скандинавським богом Тюром, богом закону, війни та передвісником перемог. Назва руни означає "бог" або "володар".

Тюр — це бог давньоскандинавської міфології, що, за оповідями міфів, був богом війни (в інших версіях — провісник перемог). Батько Одін, вітчим Химір (король гігантів) одружений з матір'ю Тюра. Зображався одноруким — другу руку йому відкусив вовк Фенрір. Тюр славився своєю чесністю і безстрашністю; він любив своє плем'я і відважно захищав його від ворогів. Крім того, староанглійська рунічна поема ототожнює Тюра з Полярною зорею. Він був прямолінійним і чесним божеством, далеким від усілякої хитрості. Саме завдяки такій доблесності та чесності йому доручили слідкувати за Фенріром.

Ця руна каже, що настав час діяти сміливо і рішуче, — і перемога буде вашою. Керуйтеся своїм досвідом і розумом.

Також ця карта свідчить про честь, правосуддя, лідерство і владу. Не забувайте про аналіз, раціональність й знання про те, де перебуває істинна сила. Будьте готові до самопожертви. Очікуйте перемогу й успіх в будь-яких змаганнях або в юридичних питаннях.

Рунічний прогноз на фінанси

Руна лютого 2022 "Ґебо"

ТСН.ua

"Ґебо" - це ще одна руна германського Футарка. Назва відповідної руни означає "дар". Йдеться про Подарунок в обох сенсах, як жертовність, так і щедрість, що символізує життєву міру. Ставтеся з повагою до всіх різновидів зв'язків та взаємовідносин типу ділових контрактів, особистих взаємозв'язків та партнерських зв'язків.

Всесвіт хоче вас перевірити - що ви дали світу і як ви сприймаєте його дари. Якщо вам пропонують дари, то ви маєте бути ще щедрішими у відповідь. Коло обміну не має бути розірваним. Щоб досягнути духовної рівноваги, слід навчитися брати та приймати.

Руна має особливу енергію і настрій, передбачаючи в найближчому майбутньому людини безтурботність, щастя і невагомість. Cam по собі знак передбачає лише позитивні зміни.

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