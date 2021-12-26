Містичний прогноз на зиму 2022 року: що руни нам віщують

Містичний прогноз на зиму 2022 року: що руни нам віщують

Руни здатні пророкувати найближче майбутнє.

Термін "руна вперше був зафіксований у готському перекладі Біблії у шостому столітті нашої ери. Експерти вважають, що він означає "таємниця". Проте досі точно невідомо, де вперше з'явилися ці містичні знаки. Додамо, що центральним принципом інтерпретації під час ворожіння на рунах є властивість спиратися не лише на знання про цю давню абетку, але й на інтуїцію, адже саме ваша підсвідомість має підказати вам можливі варіанти відповідей на ваші запитання.

А для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте прогноз на рунах на зиму 2022 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Рунічний прогноз на кохання та стосунки

Руна зими 2022 року "Гаґалаз"

ТСН.ua

"Гаґалаз" — це дев'ята руна Старшого Футарка, тобто абетки давніх вікінгів. У перекладі вона означає "град", тобто певне погодне явище. Деякі автори пов'язують цю руну з богинею підземного царства Гель, яка була напівживою і напівмертвою одночасно або з охоронцем світу давньогерманських богів асів та світового дерева Геймдаллем.

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Ця руна підказує, що кожне випробування несе в собі урок для вас, який може зміцнити вашу рішучість та допоможе відточити досвід та майстерність. Не бійтеся приймати виклики. Ваші вороги — ваші вчителі, тому не витрачайте енергію на протистояння з деякими особистостями. Спитайте себе, чого вам слід навчитися, що рухатися далі.

Також ця руна вказує на містичні зміни, а також терпіння та випробування. Йдеться про керовану кризу, що веде до завершення неприємностей і до внутрішньої гармонії.

Рунічний прогноз на роботу та кар’єру

Руна зими 2022 року "Совіло"

ТСН.ua

"Совіло" або "Соулу" - це шістнадцята руна германського Першого Футарка. Назва цієї руни означає "Сонце". У деяких неонацистських і неоязичницьких рухах вона називається "Зіг" (від німецького Sieg - "перемога") і іноді стверджується, що це - її початкова назва, але це - неправда.

З погляду езотерики саме ця руна означає успіх, досягнення мети. Йдеться про саму силу життя. Настає час, коли доступна сила для позитивних змін в житті, перемоги, здоров'я, успіх.

Подбайте про власні цілісність та гармонію.

На вас зараз благословення доброї долі і у вас є сила здійснити свої мрії. Позитивні думки і творення чогось нового будуть винагороджені вдалим розв'язанням ваших викликів. Настав час пробиватися уперед. Будьте чесні зі своїм серцем, яке іноді мудріше за вас.

Рунічний прогноз на фінанси

Руна тижня "Інґуз"

ТСН.ua

"Інґуз" - це двадцять друга руна германського Старшого Футарка, тобто рунічного алфавіту. Назва руни означає "земля" і загалом "Інґуз" є руною бога землі та родючості — Інґве або Фрейра. Хоча дехто вважає, що її назва означає "богиня родючості", а не "бог".

Ця руна пов'язана з чоловічою потенцією, вагітністю та внутрішнім зростання. Вона "відповідає" за різні

принади, здоровий глузд, природні сили, любов рідних, турботу, людське тепло, дім.

Також йдеться про період відпочинку, час допомоги, відсутність тривог. Період, коли всі справи закінчені і потрібно рухатися далі в новому напрямку. Ви відчуваєте натхнення, ви сповнені надій. Рухайтеся туди, куди вас веде ентузіазм, він вкаже вам шлях до ваших істинних можливостей. Зараз ви сильніші від усіх.

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