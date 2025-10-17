Містична Брама Арктура: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Брама Арктура / © ТСН

У середині жовтня — від 16 до 18 числа — відкривається Брама Арктура. Це один із найбільш енергетично насичених періодів осені, коли Сонце, Земля та зоря Арктур утворюють пряму лінію.

Що таке Брама Арктура

Арктур — одна з найяскравіших зірок на нічному небі, розташована у сузір’ї Волопаса. У давніх культурах її називали «вогнем провідників» і вважали, що вона несе вищу мудрість та духовне світло.

Коли Сонце опиняється на одній лінії з Арктуром, утворюється енергетичний портал — своєрідна брама, через яку потоки космічного світла ніби «освітлюють» Землю. Це час, коли ми можемо побачити істину, позбутися ілюзій, очистити свідомість і підняти власні вібрації.

Цими днями корисно медитувати, бути на природі, більше мовчати, слухати себе та довіряти інтуїції.

Сни, думки чи випадкові слова можуть стати підказками — адже саме в цей період, за віруваннями, Всесвіт говорить тихо, але прямо.

Гороскоп на Браму Арктура 2025 (16–18 жовтня)

Овен

Арктур відкриває вам нове бачення дії. Ви відчуєте, що настав час змінити напрям або зробити ривок уперед. Але головна порада — діяти з внутрішнього спокою, а не з імпульсу.

Тілець

Цей період допоможе побачити, що справжня стабільність починається з довіри до себе. Важливо звільнитися від страху втрат і дозволити собі жити легше.

Близнята

Потік Арктура підсилює вашу інтуїцію. Ви можете отримати осяйні ідеї або натхнення для творчості. Варто зосередитись на внутрішньому голосі, а не на чужих думках.

Рак

Це дні духовного очищення. Можливі емоційні піднесення, але через них ви звільняєтеся від старого болю. Важливо пробачити себе і тих, хто колись ранив.

Лев

Арктур підсвічує ваше світло — воно сильне, але потребує щирості. Не грайте ролей, говоріть від серця. Це час визнання та натхнення.

Діва

Період допоможе навести лад усередині. Ви зможете побачити, що заважає рухатись уперед. Відпустіть потребу все контролювати — лад народжується з довіри.

Терези

Брама Арктура вирівнює вашу енергію. Ви можете відчути гармонію між розумом і почуттями. Це добрий час для розмов, примирення і пошуку рівноваги.

Скорпіон

Енергія порталу пробуджує глибини душі. Те, що колись було болем, може стати джерелом сили. Не бійтеся трансформацій — вони ведуть до оновлення.

Стрілець

Це дні натхнення і розширення свідомості. Ви можете раптово зрозуміти, у чому ваше справжнє покликання. Довіртеся внутрішньому вогню — він вказує шлях.

Козоріг

Арктур допомагає переосмислити успіх і мету. Ви можете відчути, що настав час змінити орієнтири. Відпочинок і тиша — ваші головні союзники.

Водолій

Цей портал відкриє вам нове бачення майбутнього. Ваші ідеї можуть виявитися проривними. Але спершу потрібно стабілізувати емоції, щоб діяти з ясністю.

Риби

Арктур підсилює вашу чутливість. Сни й відчуття зараз промовляють голосніше за слова. Занурюйтесь у спокій — через нього приходить відповідь.

Брама Арктура — це не просто астрономічне вирівнювання, а символ духовного пробудження. Це дні, коли Всесвіт ніби стишує все зайве, щоб ми змогли почути головне — себе.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

