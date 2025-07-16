Містичний гороскоп на 14-20 липня 2025 року: що руни нам віщують

Руни / © ТСН

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Цей тиждень (14–20 липня) — з погляду рун сприятливий період для прийняття змін, встановлення нових життєвих циферблатів, розвитку інтуїції та творчості.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен

Кохання: “ Ансуз” — відкриті слова зміцнять зв’язки, будьте щирими в діалозі.

Справи: “ Тейваз” — діяти варто сміливо, ідеї мають силу.

Внутрішній стан: “Кеназ” — ваш внутрішній вогонь пробуджується, вловлюйте творчі імпульси

Телець

Кохання: “ Ґебо” — турбота в обміні енергіями та зміцнення партнерства.

Справи: “ Феху” — ресурсний потік сприятливий для фінансів і інвестицій.

Внутрішній стан: “Іса” — пауза покаже справжній шлях

Близнята

Кохання: “ Лагуз” — інтуїція керує вашими відчуттями.

Справи: “ Райдо” — ідеї та проєкти в русі набагато ефективніші.

Внутрішній стан: “Уруз” — енергія, оновлення й сила в тілі.

Рак

Кохання: “ Беркана” — ніжність, турбота, глибинна підтримка.

Справи: “ Йєра” — плоди праці дозрівають, час підбити підсумки.

Внутрішній стан: “Альґіз” — захист вашої енергії й зв’язок із вищим.

Лев

Кохання: “ Совіло” — сяйво любові осяває вас, вас помічають.

Справи: “ Тейваз” — справжнє лідерство формує результат.

Внутрішній стан: “Дагаз” — новий етап, внутрішній світло.

Діва

Кохання: “ Ґебо” — партнерство міцніє через рівність і обмін.

Справи: “ Йєра” — стабільне зростання, результати помітні.

Внутрішній стан: “Іса” — уповільнення дає змогу переосмислити пріоритети.

Терези

Кохання: “ Ансуз” — важливі слова, що створюють зв’язок.

Справи: “ Феху” — фінансова стабільність через відкритість.

Внутрішній стан: “Лагуз” — слухайте тіло і емоції, вони підкажуть напрям.

Скорпіон

Кохання: “Гагалаз” — зруйнуються старі рамки, звільняючи для нового.

Справи: “ Ейваз” — стійкість і партнерські кроки приведуть до результату.

Внутрішній стан: “Пертро” — глибоке розуміння через випробування.

Стрілець

Кохання: “ Ґебо” — щедрість душі відкриває справжній контакт.

Справи: Райдо — зміна, рух і оновлення на роботі.

Внутрішній стан: “Кеназ” — творчість стає ліками для внутрішньої рівноваги.

Козоріг

Кохання: “ Совіло” — впевненість і світло зміцнюють стосунки.

Справи: “ Йєра” — праця приносить відчутний результат.

Внутрішній стан: “Іса” — зупинка потрібна для відпочинку і роздумів.

Водолій

Кохання: “ Лагуз” — довіряйте інтуїції у взаєминах.

Справи: “ Райдо” — настав час для руху і досягнень.

Внутрішній стан: “Альґіз” — встановіть здорові межі, вони — ваш щит.

Риби

Кохання: “ Пертро” — таємничі почуття та глибокі зв’язки.

Справи: “ Кеназ” — творчі ідеї — ваш ресурс.

Внутрішній стан: “Беркана” — час на ніжність до себе для відновлення.

Липневий тиждень у 2025 році обдаровує проривом і фінансовим оновленням: “Феху” наповнює ресурсами, а “Дагаз” відкриває нові горизонти. Руни радять балансувати між дією і тишею, довірою до внутрішнього голосу і активними кроками назовні. Слухайте себе — і руни покажуть шлях до ясності й сили.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.