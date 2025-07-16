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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
111
Час на прочитання
3 хв

Містичний гороскоп на 14-20 липня 2025 року: що руни нам віщують

З 14 по 20 липня 2025 року руни відкривають період потужних зрушень і внутрішнього оновлення.

Руни

Руни / © ТСН

Цей тиждень (14–20 липня) — з погляду рун сприятливий період для прийняття змін, встановлення нових життєвих циферблатів, розвитку інтуїції та творчості.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен

  • Кохання:Ансуз” — відкриті слова зміцнять зв’язки, будьте щирими в діалозі.

  • Справи:Тейваз” — діяти варто сміливо, ідеї мають силу.

  • Внутрішній стан:Кеназ” — ваш внутрішній вогонь пробуджується, вловлюйте творчі імпульси

Телець

  • Кохання:Ґебо” — турбота в обміні енергіями та зміцнення партнерства.

  • Справи:Феху” — ресурсний потік сприятливий для фінансів і інвестицій.

  • Внутрішній стан:Іса” — пауза покаже справжній шлях

Близнята

  • Кохання:Лагуз” — інтуїція керує вашими відчуттями.

  • Справи:Райдо” — ідеї та проєкти в русі набагато ефективніші.

  • Внутрішній стан:Уруз” — енергія, оновлення й сила в тілі.

Рак

  • Кохання:Беркана” — ніжність, турбота, глибинна підтримка.

  • Справи:Йєра” — плоди праці дозрівають, час підбити підсумки.

  • Внутрішній стан:Альґіз” — захист вашої енергії й зв’язок із вищим.

Лев

  • Кохання:Совіло” — сяйво любові осяває вас, вас помічають.

  • Справи:Тейваз” — справжнє лідерство формує результат.

  • Внутрішній стан:Дагаз” — новий етап, внутрішній світло.

Діва

  • Кохання:Ґебо” — партнерство міцніє через рівність і обмін.

  • Справи:Йєра” — стабільне зростання, результати помітні.

  • Внутрішній стан:Іса” — уповільнення дає змогу переосмислити пріоритети.

Терези

  • Кохання:Ансуз” — важливі слова, що створюють зв’язок.

  • Справи:Феху” — фінансова стабільність через відкритість.

  • Внутрішній стан:Лагуз” — слухайте тіло і емоції, вони підкажуть напрям.

Скорпіон

  • Кохання: “Гагалаз” — зруйнуються старі рамки, звільняючи для нового.

  • Справи:Ейваз” — стійкість і партнерські кроки приведуть до результату.

  • Внутрішній стан:Пертро” — глибоке розуміння через випробування.

Стрілець

  • Кохання:Ґебо” — щедрість душі відкриває справжній контакт.

  • Справи: Райдо — зміна, рух і оновлення на роботі.

  • Внутрішній стан:Кеназ” — творчість стає ліками для внутрішньої рівноваги.

Козоріг

  • Кохання:Совіло” — впевненість і світло зміцнюють стосунки.

  • Справи:Йєра” — праця приносить відчутний результат.

  • Внутрішній стан:Іса” — зупинка потрібна для відпочинку і роздумів.

Водолій

  • Кохання:Лагуз” — довіряйте інтуїції у взаєминах.

  • Справи:Райдо” — настав час для руху і досягнень.

  • Внутрішній стан:Альґіз” — встановіть здорові межі, вони — ваш щит.

Риби

  • Кохання:Пертро” — таємничі почуття та глибокі зв’язки.

  • Справи:Кеназ” — творчі ідеї — ваш ресурс.

  • Внутрішній стан:Беркана” — час на ніжність до себе для відновлення.

Липневий тиждень у 2025 році обдаровує проривом і фінансовим оновленням: “Феху” наповнює ресурсами, а “Дагаз” відкриває нові горизонти. Руни радять балансувати між дією і тишею, довірою до внутрішнього голосу і активними кроками назовні. Слухайте себе — і руни покажуть шлях до ясності й сили.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
111
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