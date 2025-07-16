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- Астрологія
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Містичний гороскоп на 14-20 липня 2025 року: що руни нам віщують
З 14 по 20 липня 2025 року руни відкривають період потужних зрушень і внутрішнього оновлення.
Цей тиждень (14–20 липня) — з погляду рун сприятливий період для прийняття змін, встановлення нових життєвих циферблатів, розвитку інтуїції та творчості.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Овен
Кохання: “Ансуз” — відкриті слова зміцнять зв’язки, будьте щирими в діалозі.
Справи: “Тейваз” — діяти варто сміливо, ідеї мають силу.
Внутрішній стан: “Кеназ” — ваш внутрішній вогонь пробуджується, вловлюйте творчі імпульси
Телець
Кохання: “Ґебо” — турбота в обміні енергіями та зміцнення партнерства.
Справи: “Феху” — ресурсний потік сприятливий для фінансів і інвестицій.
Внутрішній стан: “Іса” — пауза покаже справжній шлях
Близнята
Кохання: “Лагуз” — інтуїція керує вашими відчуттями.
Справи: “Райдо” — ідеї та проєкти в русі набагато ефективніші.
Внутрішній стан: “Уруз” — енергія, оновлення й сила в тілі.
Рак
Кохання: “Беркана” — ніжність, турбота, глибинна підтримка.
Справи: “Йєра” — плоди праці дозрівають, час підбити підсумки.
Внутрішній стан: “Альґіз” — захист вашої енергії й зв’язок із вищим.
Лев
Кохання: “Совіло” — сяйво любові осяває вас, вас помічають.
Справи: “Тейваз” — справжнє лідерство формує результат.
Внутрішній стан: “Дагаз” — новий етап, внутрішній світло.
Діва
Кохання: “Ґебо” — партнерство міцніє через рівність і обмін.
Справи: “Йєра” — стабільне зростання, результати помітні.
Внутрішній стан: “Іса” — уповільнення дає змогу переосмислити пріоритети.
Терези
Кохання: “Ансуз” — важливі слова, що створюють зв’язок.
Справи: “Феху” — фінансова стабільність через відкритість.
Внутрішній стан: “Лагуз” — слухайте тіло і емоції, вони підкажуть напрям.
Скорпіон
Кохання: “Гагалаз” — зруйнуються старі рамки, звільняючи для нового.
Справи: “Ейваз” — стійкість і партнерські кроки приведуть до результату.
Внутрішній стан: “Пертро” — глибоке розуміння через випробування.
Стрілець
Кохання: “Ґебо” — щедрість душі відкриває справжній контакт.
Справи: Райдо — зміна, рух і оновлення на роботі.
Внутрішній стан: “Кеназ” — творчість стає ліками для внутрішньої рівноваги.
Козоріг
Кохання: “Совіло” — впевненість і світло зміцнюють стосунки.
Справи: “Йєра” — праця приносить відчутний результат.
Внутрішній стан: “Іса” — зупинка потрібна для відпочинку і роздумів.
Водолій
Кохання: “Лагуз” — довіряйте інтуїції у взаєминах.
Справи: “Райдо” — настав час для руху і досягнень.
Внутрішній стан: “Альґіз” — встановіть здорові межі, вони — ваш щит.
Риби
Кохання: “Пертро” — таємничі почуття та глибокі зв’язки.
Справи: “Кеназ” — творчі ідеї — ваш ресурс.
Внутрішній стан: “Беркана” — час на ніжність до себе для відновлення.
Липневий тиждень у 2025 році обдаровує проривом і фінансовим оновленням: “Феху” наповнює ресурсами, а “Дагаз” відкриває нові горизонти. Руни радять балансувати між дією і тишею, довірою до внутрішнього голосу і активними кроками назовні. Слухайте себе — і руни покажуть шлях до ясності й сили.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.