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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
4 хв

Містичний гороскоп на 16-22 червня 2025 року: що руни нам віщують

Руни — це не лише інструмент пророцтва, а глибинна система знань.

Руни

Руни / © ТСН

Руни — це давні сакральні символи, якими користувалися скандинавські й германські народи не лише для письма, а й для пророчих практик. Кожна руна — це знак сили, руху, внутрішнього стану чи зовнішнього впливу. У рунічному гороскопі вони допомагають краще зрозуміти динаміку життя, дають підказки та вказівки на тиждень.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Рунічні прогнози для всіх знаків зодіаку:

Овен (21 березня – 20 квітня) — руна “Тейваз”

  • Любов і дружба: не бійтеся виявити почуття, навіть якщо це вимагає сміливості.

  • Фінанси і робота: рішучі дії цього тижня дадуть результат, якщо діяти з гідністю та ціллю.

  • Саморозвиток: руна закликає завершити те, що виснажує, і сконцентрувати сили.

Телець (21 квітня – 20 травня) — руна “Феху

  • Любов і дружба: цінуйте сталість і проявляйте турботу — вона зміцнить зв’язок.

  • Фінанси і робота: гарний період для отримання винагороди за попередні зусилля.

  • Саморозвиток: подякуйте собі за досягнення — навіть у малому.

Близнята (21 травня – 20 червня) — руна “Ансуз”

  • Любов і дружба: чесна розмова зніме напругу. Зустріч або лист можуть змінити вектор.

  • Фінанси і робота: вдалий час для перемовин, навчання, презентацій.

  • Саморозвиток: ваші думки сильні — запишіть їх або поділіться.

Рак (21 червня – 22 липня) — руна “Беркана”

  • Любов і дружба: нові етапи у стосунках. Вас шукають як опору.

  • Фінанси і робота: безпечна стабільність. Руна радить не поспішати, а закріплювати.

  • Саморозвиток: почніть новий ритуал: догляд за собою, щоденник або домашній простір.

Лев (23 липня – 23 серпня) — руна “Соуло”

  • Любов і дружба: ви притягуєте увагу — використовуйте це для щирості, а не гри.

  • Фінанси і робота: час виступати лідером, але уникайте гордині.

  • Саморозвиток: внутрішнє світло підказує шлях — довіртеся собі.

Діва (24 серпня – 23 вересня) — руна “Маназ”

  • Любов і дружба: прагніть ясності — слова, які прояснюють, потрібні вам і партнерам.

  • Фінанси і робота: пильна увага до дрібниць дасть перевагу — у цифрах, деталях, дедлайнах.

  • Саморозвиток: вчіться або передавайте знання — руна підтримує обмін досвідом.

Терези (24 вересня – 23 жовтня) — руна “Гебо

  • Любов і дружба: найкраще прояв любові — це взаємність. Даруйте і приймайте з відкритістю.

  • Фінанси і робота: спільні проєкти принесуть більше, ніж сольні.

  • Саморозвиток: діліться ресурсами, часом, увагою — так зростете і ви.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада) — руна “Галагаз”

  • Любов і дружба: стара образа може вийти назовні — краще прийняти її, ніж пригнічувати.

  • Фінанси і робота: настав час відпустити те, що більше не служить. Навіть якщо це складно.

  • Саморозвиток: час для внутрішньої «бурі», щоб дати місце оновленню.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня) — руна “Вуньйо”

  • Любов і дружба: легкість, гумор, прогулянки — усе, що зближує без напруги.

  • Фінанси і робота: навіть буденність можна зробити святом, якщо поглянути з іншого боку.

  • Саморозвиток: дозвольте собі радість без провини.

Козоріг (22 грудня – 20 січня) — руна “Еваз

  • Любов і дружба: час на відверту розмову — вона переведе вас на новий рівень.

  • Фінанси і робота: руна підтримує зміни. Почніть новий етап.

  • Саморозвиток: заплануйте майбутнє. Ваш порядок дасть свободу.

Водолій (21 січня – 19 лютого) — руна “Ансуз”

  • Любов і дружба: щира розмова або повідомлення може змінити все.

  • Фінанси і робота: успішний тиждень для спілкування, мозкових штурмів, публічності.

  • Саморозвиток: пишіть, говоріть, створюйте нову форму — і вона стане вашим полем сили.

Риби (20 лютого – 20 березня) — руна “Лагуз”

  • Любов і дружба: довіряйте серцю. Навіть якщо логіка каже інше.

  • Фінанси і робота: робота піде краще, якщо не тиснути, а текти разом із подіями.

  • Саморозвиток: вода — ваш союзник. Час м’якого зцілення, сну, снів.

Тиждень 16–22 червня несе енергію трансформації, оновлення та внутрішньої зрілості. Руни підказують не поспішати з діями, але бути чесними в намірах. Сонце входить у знак Рака — це час емоційної чесності, турботи про себе й близьких, а також оновлення життєвого простору.

Головний символ тижня — руна “Беркана”: як паросток, що проростає після бурі, так і ми — відновлюємось, але тільки якщо дбаємо про себе.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

Дата публікації
Кількість переглядів
88
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