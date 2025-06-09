Містичний гороскоп на 9-15 червня 2025 року: що руни нам віщують

Руни / © ТСН

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Стародавні руни — це голос глибин. У них — не лише передбачення, а й напрямок, порада, попередження. Кожна руна не випадкова. Вона приходить у той момент, коли є потреба змінити щось, усвідомити чи просто — зупинитись і відчути. Тиждень із 9 по 15 червня — час внутрішньої перебудови, розгортання нових ритмів, пошуку опори.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня – 20 квітня)

“Тейваз”

Ваша руна — руна воїна. Чесність, принциповість, дія. Настав час не просто боротися, а боротися за правильне. Успіх прийде, якщо серце й наміри — чисті.

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Телець (21 квітня – 20 травня)

“Феху”

Руна добробуту, ресурсу, втілення. Зверніть увагу на матеріальне — не лише гроші, а все, що ви накопичили: знання, досвід, цінності. Час перевірити, що з них варте подальшого зберігання.

Близнята (21 травня – 21 червня)

“Ансуз”

Руна слова й духу. Ваш голос цього тижня — потужна зброя. Слухайте уважно, говоріть мудро. У вас з’явиться шанс почути щось важливе — не ігноруйте тихі сигнали.

Рак (22 червня – 22 липня)

“Лагуз”

Руна води, підсвідомості, інтуїції. Все, що логічно не вкладається — може виявитися правдою. Ваша сила цього тижня — у чутливості, не у броні.

Лев (23 липня – 23 серпня)

“Совіло”

Руна сонця, перемоги, ясності. Ви — джерело світла. Якщо ви самі вірите в себе — повірять і решта. Тиждень для прояву, дії, харизми. Світло всередині — не ховайте його.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

“Йєра”

Руна циклу, урожаю, часу. Те, що ви посіяли раніше, починає давати плоди. Але не поспішайте — зростання відбувається поступово. Відчуйте ритм — і рухайтесь у ньому.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

“Гебо”

Руна партнерства, балансу, дару. Ви не самі — поруч хтось, хто може дати або потребує вашої присутності. Головне — не зважувати вигоду, а відчувати рівність у віддачі.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

“Гагалаз”

Руна бурі, очищення, змін. Все, що здається втратою — може стати звільненням. Прийміть хаос — із нього виростає новий порядок. Те, що розбивається — вже було тріщинуватим.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

“Еваз”

Руна руху, подорожі, еволюції. Вас не зупинити — і це добре. Але чи знаєте ви, куди саме рухаєтесь? Партнерство та довіра до процесу — ваші ключі цього тижня.

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Козоріг (22 грудня – 20 січня)

“Іса”

Руна льоду, зупинки, концентрації. Все сповільнюється, щоб дати вам змогу побачити головне. Не чиніть тиск — прийміть паузу як дар, а не перешкоду.

Водолій (21 січня – 18 лютого)

“Манназ”

Руна людини, спільноти, самопізнання. Час подивитись на себе в дзеркалі інших. Ви — частина більшого. Відповідальність перед собою — і є ваша свобода.

Риби (19 лютого – 20 березня)

“Перто”

Руна таємниці, невідомого, внутрішньої гри. Не все повинно мати відповідь зараз. Дозвольте собі бути у просторі запитань — саме там народжується істина.

Цей тиждень — не про контроль, а про глибоке налаштування. Ру́ни відкривають те, що зазвичай приховано. Тому дозвольте собі бачити між рядків, чути у тиші й діяти без поспіху.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.