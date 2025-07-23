Містичний гороскоп на 21–27 липня 2025 року: що руни нам віщують

Руни / © ТСН

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Упродовж цього тижня — з 21 по 27 липня 2025 року — ми входимо у період переходу: Сонце входить у знак Лева, а молодик 24 липня дарує оновлення. Цей час сприятливий для внутрішнього зцілення, чесності з собою та початку нових справ. Стародавні руни підказують шлях кожному знакові: тиждень буде насичений трансформаціями, але й можливостями.

Що саме руни радять кожному знаку — читайте нижче у містичному гороскопі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня — 20 квітня)

Руна тижня: “Кеназ”

Це час внутрішнього прозріння. Вам відкриється істина, якої ви раніше не помічали. У стосунках — більше щирості, менше драм. У справах — світло на горизонт: рішення знайдеться саме тоді, коли перестанете шукати його з примусу.

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ТЕЛЕЦЬ (21 квітня — 21 травня)

Руна тижня: “Феху”

Руна багатства й енергії, що надходить. Ви можете отримати приємний фінансовий бонус або підтримку, на яку не сподівались. У любові — гармонія, якщо ви не скупитесь на тепло. Головне — не тримайтеся за минуле.

БЛИЗНЯТА (22 травня — 21 червня)

Руна тижня: “Райдо”

Рух, поїздки, новини — усе оживає. Якщо ви давно планували подорож або зміни — час настав. У коханні — нові знайомства, а в роботі — просування, якщо зважитесь говорити голосно про свої ідеї.

РАК (22 червня — 22 липня)

Руна тижня: “Гагалаз”

Це руна очищення через кризу. Те, що здавалось стабільним, може похитнутись. Не тримайтеся за старе — дозвольте вітру змін вивітрити те, що вже віджило. У коханні — час чесності. У справах — краще завершити, ніж починати.

ЛЕВ (23 липня — 21 серпня)

Руна тижня: “Совіло”

Ваш час настав. Руна сонця дає силу, енергію та впевненість. Ви можете бути у центрі уваги — тож обирайте, що саме хочете світу показати. У коханні — палкість. У справах — прорив. Внутрішньо — спалах натхнення.

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ДІВА (22 серпня — 23 вересня)

Руна тижня: “Іса”

Все сповільнюється — і це нормально. Вам потрібно зробити паузу, аби зрозуміти, куди ви йдете. У стосунках — можливий холод або відчуження. Але ця зупинка допоможе побачити істину й не втратити себе.

ТЕРЕЗИ (24 вересня — 23 жовтня)

Руна тижня: “Ґебо”

Усе побудовано на взаємності. Тиждень сприятливий для союзу, партнерства, укладення угод. У любові — подарунки душі. У справах — чесний обмін принесе найбільший успіх. Віддавайте — і отримаєте.

СКОРПІОН (24 жовтня — 22 листопада)

Руна тижня: “Дагаз”

Руна переходу — як світанок, що змінює ніч. Ви завершили важливий етап. Тепер — новий початок. У стосунках — оновлення або глибоке прощання. У справах — час сміливо зробити крок у невідоме. Вас підтримують вищі сили.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада — 21 грудня)

Руна тижня: “Ейваз”

Час глибоких змін. Вам може здатись, що ви зависли, але насправді трансформація вже відбувається. У коханні — перегляд цінностей. У роботі — закладка фундаменту для майбутнього. Довіряйте процесу.

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КОЗОРІГ (22 грудня — 20 січня)

Руна тижня: “Тейваз”

Ви — воїн свого життя. Настав час відстоювати свою правду, але не забувайте про чесність і благородство. У стосунках — чіткі межі. У справах — рішучість принесе перемогу. Ваша сила — в ясності цілей.

ВОДОЛІЙ (21 січня — 19 лютого)

Руна тижня: “Манназ”

Люди — ваш ресурс цього тижня. Звертайтесь по допомогу, не бійтеся визнати потребу в підтримці. У коханні — важливі розмови. У роботі — командні рішення ефективніші за сольні прориви.

РИБИ (20 лютого — 20 березня)

Руна тижня: “Лагуз”

Вода тече — і вам слід дозволити собі плисти. Цей тиждень просить вас бути гнучкими й інтуїтивними. У стосунках — чуттєвість і проникливість. У справах — довіртесь течії: вас несе в правильному напрямку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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