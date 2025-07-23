ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
210
Час на прочитання
3 хв

Містичний гороскоп на 21–27 липня 2025 року: що руни нам віщують

Левам — час сяяти, а Ракам — потреба в очищенні: що чекає всі знаки зодіаку

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Упродовж цього тижня — з 21 по 27 липня 2025 року — ми входимо у період переходу: Сонце входить у знак Лева, а молодик 24 липня дарує оновлення. Цей час сприятливий для внутрішнього зцілення, чесності з собою та початку нових справ. Стародавні руни підказують шлях кожному знакові: тиждень буде насичений трансформаціями, але й можливостями.

Що саме руни радять кожному знаку — читайте нижче у містичному гороскопі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня — 20 квітня)

Руна тижня: “Кеназ”
Це час внутрішнього прозріння. Вам відкриється істина, якої ви раніше не помічали. У стосунках — більше щирості, менше драм. У справах — світло на горизонт: рішення знайдеться саме тоді, коли перестанете шукати його з примусу.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня — 21 травня)

Руна тижня: “Феху”
Руна багатства й енергії, що надходить. Ви можете отримати приємний фінансовий бонус або підтримку, на яку не сподівались. У любові — гармонія, якщо ви не скупитесь на тепло. Головне — не тримайтеся за минуле.

БЛИЗНЯТА (22 травня — 21 червня)

Руна тижня: “Райдо”
Рух, поїздки, новини — усе оживає. Якщо ви давно планували подорож або зміни — час настав. У коханні — нові знайомства, а в роботі — просування, якщо зважитесь говорити голосно про свої ідеї.

РАК (22 червня — 22 липня)

Руна тижня: “Гагалаз”
Це руна очищення через кризу. Те, що здавалось стабільним, може похитнутись. Не тримайтеся за старе — дозвольте вітру змін вивітрити те, що вже віджило. У коханні — час чесності. У справах — краще завершити, ніж починати.

ЛЕВ (23 липня — 21 серпня)

Руна тижня: “Совіло”
Ваш час настав. Руна сонця дає силу, енергію та впевненість. Ви можете бути у центрі уваги — тож обирайте, що саме хочете світу показати. У коханні — палкість. У справах — прорив. Внутрішньо — спалах натхнення.

ДІВА (22 серпня — 23 вересня)

Руна тижня: “Іса”
Все сповільнюється — і це нормально. Вам потрібно зробити паузу, аби зрозуміти, куди ви йдете. У стосунках — можливий холод або відчуження. Але ця зупинка допоможе побачити істину й не втратити себе.

ТЕРЕЗИ (24 вересня — 23 жовтня)

Руна тижня: “Ґебо”
Усе побудовано на взаємності. Тиждень сприятливий для союзу, партнерства, укладення угод. У любові — подарунки душі. У справах — чесний обмін принесе найбільший успіх. Віддавайте — і отримаєте.

СКОРПІОН (24 жовтня — 22 листопада)

Руна тижня: “Дагаз”
Руна переходу — як світанок, що змінює ніч. Ви завершили важливий етап. Тепер — новий початок. У стосунках — оновлення або глибоке прощання. У справах — час сміливо зробити крок у невідоме. Вас підтримують вищі сили.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада — 21 грудня)

Руна тижня: “Ейваз”
Час глибоких змін. Вам може здатись, що ви зависли, але насправді трансформація вже відбувається. У коханні — перегляд цінностей. У роботі — закладка фундаменту для майбутнього. Довіряйте процесу.

КОЗОРІГ (22 грудня — 20 січня)

Руна тижня: “Тейваз”
Ви — воїн свого життя. Настав час відстоювати свою правду, але не забувайте про чесність і благородство. У стосунках — чіткі межі. У справах — рішучість принесе перемогу. Ваша сила — в ясності цілей.

ВОДОЛІЙ (21 січня — 19 лютого)

Руна тижня: “Манназ”
Люди — ваш ресурс цього тижня. Звертайтесь по допомогу, не бійтеся визнати потребу в підтримці. У коханні — важливі розмови. У роботі — командні рішення ефективніші за сольні прориви.

РИБИ (20 лютого — 20 березня)

Руна тижня: “Лагуз”
Вода тече — і вам слід дозволити собі плисти. Цей тиждень просить вас бути гнучкими й інтуїтивними. У стосунках — чуттєвість і проникливість. У справах — довіртесь течії: вас несе в правильному напрямку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie