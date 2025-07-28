Містичний гороскоп на 28 липня – 3 серпня 2025 року: що підказують руни кожному знаку зодіаку

Руни / © ТСН

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Руни — мудрі й стародавні символи, що служать духовним компасом. Впродовж тижня з 28 липня до 3 серпня руни відкривають можливості для оновлення через баланс внутрішнього й зовнішнього, закликаючи діяти усвідомлено і читати сигнали Всесвіту. Це час, коли ідеї мають втілюватися тонко та продумано, а зміни — бути результатом внутрішнього руху.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп для знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Руна тижня: “Уруз”

Це сила, яка проростає через випробування. Вона не гучна — але стабільна й витривала. Вам слід звернути увагу на тілесність, витривалість, самодисципліну. Випробування цього тижня — ваш вхід до справжньої сили.

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Телець (21 квітня – 20 травня)

Руна тижня: “Пердро”

Руна таємниць, жіночої інтуїції та несвідомого. Тиждень відкриє неочікуване — через сни, відчуття, збіги. Не плануйте жорстко, а довіртесь глибинному чуттю. Ідеальний час для ритуалів, очищення простору, медитацій.

Близнята (21 травня – 21 червня)

Руна тижня: “Наутиз”

Руна необхідності. Те, що затримується — затримується не випадково. Вас перевіряють на витримку. Не поспішайте. Цей тиждень — про гальмування, але також і про розуміння, що саме важливе.

Рак (22 червня – 22 липня)

Руна тижня: “Турісаз”

Потужна, навіть вибухова руна. Вона несе очищення через конфлікт, пробудження сили через захист. Ви можете зіткнутись із зовнішнім тиском — але саме зараз навчитесь себе відстоювати.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Руна тижня: “Вуньо”

Руна радості й відкритості. Вона приносить позитив — якщо ви не чините опір життю. Подяка та легкість — ось ваша зброя цього тижня. Дозвольте собі святкувати навіть мале.

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Діва (23 серпня – 22 вересня)

Руна тижня: “Отала”

Тиждень пов’язаний із родом, спадком, домом. Можуть порушитись теми спадщини, минулого, обов’язку. Добре працювати з пам’яттю, корінням і родинними ресурсами. Уникайте відчуття провини — вибирайте мудро.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Руна тижня: “Інґуз”

Це руна родючості, завершення циклу. Ідеальний час, щоб поставити крапку — і почати нове. Ви зібрали достатньо енергії, щоби вивільнити її у справу, стосунки або проєкт.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Руна тижня: “Еваз”

Руна руху й адаптації. Вона закликає гнучко перейти до нового етапу, змінивши звички чи партнерства. Не чиніть опору змінам — вони вже дозріли.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Руна тижня: “Тейваз”

Тиждень просить від вас не боротьби, а зваженого відступу. Ви не програли — ви перегруповуєтесь. Іноді не прямий тиск, а стратегічна пауза приносить перемогу.

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Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Руна тижня: порожня руна

Це дуже рідкісна поява: ви стоїте перед непередбачуваним поворотом. Тиждень несе чистий аркуш. Не чекайте відповідей — будьте готові самому їх написати.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Руна тижня: “Турс”

Це архетипічний оберіг. Тиждень просить вас поставити межі та не йти на компроміси у важливому. Ви здатні витримати більше, ніж здається — але не зобов’язані це доводити.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Руна тижня: “Наутиз”

Це руна стримування і глибокої внутрішньої роботи. Ви можете відчути напругу, затримку або відкладення планів — це не покарання, а пауза для перегляду пріоритетів. Вам варто зосередитися на тому, що справді необхідне. Обмеження цього тижня навчать вас відсікати зайве й берегти енергію.

Руни цього тижня не легкі — але справжні. Вони говорять про витримку, спадкоємність, прорив і очищення. Це перехідний період, і в кожному знаку — ключ до вивільнення внутрішнього потенціалу. Прислухайтесь — і ви побачите, як змінюється внутрішній простір.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.