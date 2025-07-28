ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
301
Час на прочитання
3 хв

Містичний гороскоп на 28 липня – 3 серпня 2025 року: що підказують руни кожному знаку зодіаку

Руни цього тижня підказують: дія через внутрішню ясність і зваженість принесе справжній прорив — час відкритості, очищення і будівництва нового.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни — мудрі й стародавні символи, що служать духовним компасом. Впродовж тижня з 28 липня до 3 серпня руни відкривають можливості для оновлення через баланс внутрішнього й зовнішнього, закликаючи діяти усвідомлено і читати сигнали Всесвіту. Це час, коли ідеї мають втілюватися тонко та продумано, а зміни — бути результатом внутрішнього руху.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп для знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Руна тижня: “Уруз”
Це сила, яка проростає через випробування. Вона не гучна — але стабільна й витривала. Вам слід звернути увагу на тілесність, витривалість, самодисципліну. Випробування цього тижня — ваш вхід до справжньої сили.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Руна тижня: “Пердро”
Руна таємниць, жіночої інтуїції та несвідомого. Тиждень відкриє неочікуване — через сни, відчуття, збіги. Не плануйте жорстко, а довіртесь глибинному чуттю. Ідеальний час для ритуалів, очищення простору, медитацій.

Близнята (21 травня – 21 червня)

Руна тижня: “Наутиз”
Руна необхідності. Те, що затримується — затримується не випадково. Вас перевіряють на витримку. Не поспішайте. Цей тиждень — про гальмування, але також і про розуміння, що саме важливе.

Рак (22 червня – 22 липня)

Руна тижня: “Турісаз”
Потужна, навіть вибухова руна. Вона несе очищення через конфлікт, пробудження сили через захист. Ви можете зіткнутись із зовнішнім тиском — але саме зараз навчитесь себе відстоювати.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Руна тижня: “Вуньо”
Руна радості й відкритості. Вона приносить позитив — якщо ви не чините опір життю. Подяка та легкість — ось ваша зброя цього тижня. Дозвольте собі святкувати навіть мале.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Руна тижня: “Отала”
Тиждень пов’язаний із родом, спадком, домом. Можуть порушитись теми спадщини, минулого, обов’язку. Добре працювати з пам’яттю, корінням і родинними ресурсами. Уникайте відчуття провини — вибирайте мудро.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Руна тижня: “Інґуз”
Це руна родючості, завершення циклу. Ідеальний час, щоб поставити крапку — і почати нове. Ви зібрали достатньо енергії, щоби вивільнити її у справу, стосунки або проєкт.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Руна тижня: “Еваз”
Руна руху й адаптації. Вона закликає гнучко перейти до нового етапу, змінивши звички чи партнерства. Не чиніть опору змінам — вони вже дозріли.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Руна тижня: “Тейваз”
Тиждень просить від вас не боротьби, а зваженого відступу. Ви не програли — ви перегруповуєтесь. Іноді не прямий тиск, а стратегічна пауза приносить перемогу.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Руна тижня: порожня руна
Це дуже рідкісна поява: ви стоїте перед непередбачуваним поворотом. Тиждень несе чистий аркуш. Не чекайте відповідей — будьте готові самому їх написати.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Руна тижня: “Турс”
Це архетипічний оберіг. Тиждень просить вас поставити межі та не йти на компроміси у важливому. Ви здатні витримати більше, ніж здається — але не зобов’язані це доводити.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Руна тижня: “Наутиз”
Це руна стримування і глибокої внутрішньої роботи. Ви можете відчути напругу, затримку або відкладення планів — це не покарання, а пауза для перегляду пріоритетів. Вам варто зосередитися на тому, що справді необхідне. Обмеження цього тижня навчать вас відсікати зайве й берегти енергію.

Руни цього тижня не легкі — але справжні. Вони говорять про витримку, спадкоємність, прорив і очищення. Це перехідний період, і в кожному знаку — ключ до вивільнення внутрішнього потенціалу. Прислухайтесь — і ви побачите, як змінюється внутрішній простір.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie