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Містичний гороскоп на 28 липня – 3 серпня 2025 року: що підказують руни кожному знаку зодіаку
Руни цього тижня підказують: дія через внутрішню ясність і зваженість принесе справжній прорив — час відкритості, очищення і будівництва нового.
Руни — мудрі й стародавні символи, що служать духовним компасом. Впродовж тижня з 28 липня до 3 серпня руни відкривають можливості для оновлення через баланс внутрішнього й зовнішнього, закликаючи діяти усвідомлено і читати сигнали Всесвіту. Це час, коли ідеї мають втілюватися тонко та продумано, а зміни — бути результатом внутрішнього руху.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Гороскоп для знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Руна тижня: “Уруз”
Це сила, яка проростає через випробування. Вона не гучна — але стабільна й витривала. Вам слід звернути увагу на тілесність, витривалість, самодисципліну. Випробування цього тижня — ваш вхід до справжньої сили.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Руна тижня: “Пердро”
Руна таємниць, жіночої інтуїції та несвідомого. Тиждень відкриє неочікуване — через сни, відчуття, збіги. Не плануйте жорстко, а довіртесь глибинному чуттю. Ідеальний час для ритуалів, очищення простору, медитацій.
Близнята (21 травня – 21 червня)
Руна тижня: “Наутиз”
Руна необхідності. Те, що затримується — затримується не випадково. Вас перевіряють на витримку. Не поспішайте. Цей тиждень — про гальмування, але також і про розуміння, що саме важливе.
Рак (22 червня – 22 липня)
Руна тижня: “Турісаз”
Потужна, навіть вибухова руна. Вона несе очищення через конфлікт, пробудження сили через захист. Ви можете зіткнутись із зовнішнім тиском — але саме зараз навчитесь себе відстоювати.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Руна тижня: “Вуньо”
Руна радості й відкритості. Вона приносить позитив — якщо ви не чините опір життю. Подяка та легкість — ось ваша зброя цього тижня. Дозвольте собі святкувати навіть мале.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Руна тижня: “Отала”
Тиждень пов’язаний із родом, спадком, домом. Можуть порушитись теми спадщини, минулого, обов’язку. Добре працювати з пам’яттю, корінням і родинними ресурсами. Уникайте відчуття провини — вибирайте мудро.
Терези (23 вересня – 22 жовтня)
Руна тижня: “Інґуз”
Це руна родючості, завершення циклу. Ідеальний час, щоб поставити крапку — і почати нове. Ви зібрали достатньо енергії, щоби вивільнити її у справу, стосунки або проєкт.
Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
Руна тижня: “Еваз”
Руна руху й адаптації. Вона закликає гнучко перейти до нового етапу, змінивши звички чи партнерства. Не чиніть опору змінам — вони вже дозріли.
Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
Руна тижня: “Тейваз”
Тиждень просить від вас не боротьби, а зваженого відступу. Ви не програли — ви перегруповуєтесь. Іноді не прямий тиск, а стратегічна пауза приносить перемогу.
Козоріг (22 грудня – 19 січня)
Руна тижня: порожня руна
Це дуже рідкісна поява: ви стоїте перед непередбачуваним поворотом. Тиждень несе чистий аркуш. Не чекайте відповідей — будьте готові самому їх написати.
Водолій (20 січня – 18 лютого)
Руна тижня: “Турс”
Це архетипічний оберіг. Тиждень просить вас поставити межі та не йти на компроміси у важливому. Ви здатні витримати більше, ніж здається — але не зобов’язані це доводити.
Риби (19 лютого – 20 березня)
Руна тижня: “Наутиз”
Це руна стримування і глибокої внутрішньої роботи. Ви можете відчути напругу, затримку або відкладення планів — це не покарання, а пауза для перегляду пріоритетів. Вам варто зосередитися на тому, що справді необхідне. Обмеження цього тижня навчать вас відсікати зайве й берегти енергію.
Руни цього тижня не легкі — але справжні. Вони говорять про витримку, спадкоємність, прорив і очищення. Це перехідний період, і в кожному знаку — ключ до вивільнення внутрішнього потенціалу. Прислухайтесь — і ви побачите, як змінюється внутрішній простір.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.