Руни / © ТСН

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Цього тижня руни відкривають шлях до ясності, сили та відновлення. Кожному знаку зодіаку відповідають три руни: для кохання, справ і душі. Вони дають відповіді, якщо ви готові чути.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Що таке руни

Руни — це прадавні сакральні символи, які несли глибокі сенси для народів півночі. Кожна руна — це окрема енергія: прорив, очищення, оновлення чи внутрішній спокій. Цього тижня панує руна “Феху” — символ життєвої сили, потоку достатку та руху.

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Овен

Кохання: “Ансуз” — чесне слово лікує. Будьте відкритими — і отримаєте відповідь.

Фінанси/робота: “Єра” — результат ваших попередніх зусиль почне проявлятися.

Здоров’я: “Уруз” — знайдіть нове джерело енергії, виходячи за межі звичного.

Телець

Кохання: “Ґебо” — взаємність і щедрість — ваш головний ресурс.

Фінанси/робота: “Феху” — гроші, можливості, підтримка — важливо приймати з вдячністю.

Здоров’я: “Беркана” — м’яке оновлення, догляд, жіноча сила.

Близнята

Кохання: “Лагуз” — пливіть за інтуїцією, вона веде туди, де правда.

Фінанси/робота: “Райдо” — дорога, рух, зміна — дайте собі дозвіл вийти з рутини.

Здоров’я: “Кеназ” — вогонь творчості освітлює вашу суть.

Рак

Кохання: “Беркана” — ніжність, підтримка, плекання емоцій.

Фінанси/робота: “Ейваз” — стійкий розвиток через підтримку інших.

Здоров’я: “Альґіз” — встановіть межі. Ваша енергія — священна.

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Лев

Кохання: “Совіло” — сяйво й перемога. Ваше серце зараз світить особливо яскраво.

Фінанси/робота: “Тейваз” — дійте рішуче, але з повагою до себе й інших.

Здоров’я: “Дагаз” — світанок, перехід, просвітлення. Щось важливе стає ясним.

Діва

Кохання: “Ґебо” — справжній зв’язок народжується в обміні — не лише емоцій, а й тиші.

Фінанси/робота: “Єра” — результат прийде у свій час. Не поспішайте.

Здоров’я: “Іса” — спокій, пауза, кристалізація внутрішніх процесів.

Терези

Кохання: “Ансуз” — слухайте глибше. В словах близьких — більше, ніж здається.

Фінанси/робота: “Феху” — прибуток можливий, але потребує свідомого розподілу.

Здоров’я: “Лагуз” — довіртеся ритму. Рухайтеся плавно, без тиску.

Скорпіон

Кохання: “Гагалаз” — очищення через бурю. Те, що розбивається — не ваше.

Фінанси/робота: “Райдо” — оберіть новий напрямок. Статус-кво вже не працює.

Здоров’я: “Ейваз” — зосередження, внутрішня стійкість, витримка.

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Стрілець

Кохання: “Ґебо” — щирість, щедрість, маленькі жести любові.

Фінанси/робота: “Тейваз” — боріться за важливе, уникайте ілюзій.

Здоров’я: “Кеназ” — відновлення через творчість, уяву, натхнення.

Козоріг

Кохання: “Совіло” — сонце в серці, якого достатньо, щоб зігріти інших.

Фінанси/робота: “Єра” — робота дає результат, якщо не поспішати.

Здоров’я: “Іса” — час подумати, зібрати сили, дати собі спокій.

Водолій

Кохання: “Лагуз” — вода відносин потребує течії, а не контролю.

Фінанси/робота: “Райдо” — нова дорога відкриється, якщо зробити перший крок.

Здоров’я: “Альґіз” — берегти себе — це не егоїзм, а самоповага.

Риби

Кохання: “Пертро” — доленосні зв’язки, несподівані повороти в стосунках.

Фінанси/робота: “Кеназ” — розкриття таланту принесе ресурси.

Здоров’я: “Беркана” — м’яке оновлення, підтримка від природи та тіла.

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Цей тиждень — момент сили через ресурсність. Руна “Феху” огортає всіх нас потоком, який вимагає ясності, дисципліни та вдячності. Руничні комбінації на 30 червня — 6 липня 2025 року підказують, як діяти без надриву, з внутрішньою гідністю — і це найкраща магія літа.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про таропрогноз на 30 червня — 6 липня 2025 року: що карти нам віщують.