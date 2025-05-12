Містичний прогноз на 12-18 травня 2025 року: що руни нам віщують

Руни / © ТСН

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Руни — це давня система символів, що відкривають приховані енергетичні процеси й показують внутрішній сенс подій. На цьому тижні руни радять не форсувати, а слухати, не тиснути, а приймати. Це період розкриття нових можливостей через глибоке усвідомлення себе.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Особисте та емоційне життя — руна "Лагуз"

Тиждень спонукає до м’якого плину, глибоких почуттів і зцілення. Важливо дозволити собі емоції, але не розчинятись у них повністю. "Лагуз" — руна води, жіночої інтуїції та чутливості. Вона радить довіряти внутрішнім відчуттям і не тиснути на події: ваші переживання потребують простору. Можливе відновлення після емоційного напруження або нове розуміння у стосунках.

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Підказка: час для роботи з внутрішнім “Я” — через медитації, сни, щоденник емоцій або терапію.

Кар’єра та справи — руна "Райдо"

Цей тиждень може дати поштовх до змін: нового напрямку, поїздки, розширення сфер діяльності або перегляду цілей. "Райдо" — руна дороги, руху та внутрішнього курсу. Не бійтеся переглянути свої пріоритети чи відмовитися від шляху, який більше не веде до вас. Гарний час для прийняття рішень, які стосуються далеких перспектив.

Підказка: запитайте себе — куди я справді хочу рухатись, навіть якщо поки не бачу дороги?

Стосунки, соціальні зв’язки — руна "Гебо"

Центр тижня — обмін і взаємність. "Гебо" — руна партнерства та дарів. Вона нагадує: гармонія можлива лише тоді, коли є баланс у віддаванні й прийманні. Це стосується як особистих, так і професійних зв’язків. Можуть з’явитися нові люди або відновитися зв’язки, які довго не давали про себе знати.

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Підказка: не робіть нічого з примусу — лише з відчуття щирості й відкритості.

Тиждень 12–18 травня — це не про активні прориви, а про м’яке переналаштування. Руни говорять: рух — усередині, гармонія — через взаємність, а відповіді — у глибині вашого емоційного простору. Плиньте, слухайте, відчувайте.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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