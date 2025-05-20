Містичний прогноз на 19-25 травня 2025 року: що руни нам віщують

Руни / © ТСН

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Руни — це не просто давні символи. Це знаки, які допомагають краще зрозуміти себе, відчути приховані процеси та побачити, що готує майбутнє. Вони мовчазно підказують, у які сфери життя варто звернути увагу саме зараз.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Особисте життя — руна “Лагуз”

Тиждень пройде під знаком глибоких почуттів. Можуть проявитися емоції, які раніше залишалися у тіні. Інтуїція стане вашим головним помічником. Дозвольте собі відчути — без засудження, без спроб усе контролювати. Слухайте своє серце. Відверта розмова чи простий жест турботи можуть змінити все.

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Робота і кар’єра — руна “Райдо”

Активний рух у справах. Час змін: зміна підходів, нові завдання або навіть переосмислення напрямку. Не варто стояти на місці — навіть невеликий крок уперед принесе користь. Обдумано рухайтеся вперед, не забуваючи звіряти напрямок із вашими справжніми цілями.

Соціальні зв’язки — руна “Гебо”

Цей тиждень буде сприятливим для обміну: емоціями, підтримкою, інформацією. Можуть з’явитися нові знайомства, або з’явиться шанс знову зблизитися з кимось із минулого. Взаємність — ключ. Пам’ятайте, що будь-яка взаємодія має бути цінною для обох сторін.

Тиждень буде насиченим, але водночас м’яким. Він запрошує дослухатися до себе, робити кроки з розумінням і будувати стосунки на основі рівноваги. Рунам властива глибина — і цього разу вони закликають не поспішати, а відчути справжній ритм життя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.