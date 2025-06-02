Містичний прогноз на 2-8 червня 2025 року: що руни нам віщують

Руни / © ТСН

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Руни — це древній символічний код, що дозволяє читати енергію часу. На цьому тижні, у перші дні червня, ми знаходимося в перехідному просторі між весняним натхненням і літнім дозріванням. Це період внутрішнього налаштування, очищення намірів і зміцнення рішень. Руни тижня підказують, де варто діяти, а де — призупинитися, щоб побачити справжнє.

Овен (21.03–20.04) – руна “Турісаз”

На цьому тижні може виникнути конфлікт або гостра ситуація, яка змусить вас визначитись. “Турісаз” — це сила прориву, але вона вимагає відповідальності. Вибирайте не імпульсом, а з усвідомленням. Не кожен спротив — ворог.

Телець (21.04–21.05) – руна “Ейваз”

Це тиждень внутрішньої трансформації. Щось старе втрачає актуальність, і вам доведеться відпустити те, що вже не працює. “Ейваз” допомагає пройти крізь зміну з гідністю, не втрачаючи кореня.

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Близнюки (22.05–21.06) – руна “Кеназ”

Ваше світло починає сяяти яскравіше. Цей тиждень принесе ясність у питання, які давно турбували. Можливо, знайдете потрібні слова, щоб сказати важливе. Дійте з відкритим серцем і чистим розумом.

Рак (22.06–22.07) – руна “Іса”

Пауза — не поразка. Іса просить зупинитися, не поспішати. Цього тижня краще спостерігати, а не втручатися. Енергія застигла — не намагайтесь зрушити лід силоміць. Все розтане у свій час.

Лев (23.07–23.08) – руна “Гебо”

Час взаємності. “Гебо” — руна подарунка та партнерства. Тиждень сприятливий для налагодження стосунків, обміну енергіями, спільних рішень. Приймайте з вдячністю, і віддавайте з любов’ю.

Діва (24.08–23.09) – руна “Ансуз”

Слово має силу. Прислухайтеся до знаків, звертайте увагу на повідомлення, навіть випадкові розмови можуть нести сенс. “Ансуз” — це руна мудрості й вчителя. Станьте для когось провідником — або знайдіть свого.

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Терези (24.09–23.10) – руна “Райдо”

Ви на правильному шляху — навіть якщо зараз не бачите чіткої цілі. Райдо — це дорога, і її сенс не лише в пункті призначення, а й у русі. Цього тижня прийміть запрошення, рушайте в поїздку, спробуйте нове.

Скорпіон (24.10–22.11) – руна “Лагуз”

Інтуїція стане вашим головним навігатором. “Лагуз” — руна води, глибини та підсвідомого. Не чиніть опір хвилі — пливіть разом із нею. Добре підходить час для емоційного очищення, снів і творчості.

Стрілець (23.11–21.12) – руна “Феху”

Фінансові чи матеріальні питання можуть активізуватися. Це гарний час для збору плодів або нових стартів, пов’язаних із ресурсами. Дякуйте за те, що маєте, й мудро інвестуйте енергію — отримаєте більше.

Козоріг (22.12–20.01) – руна “Совіло”

Це тиждень сили, впевненості й сонячного прориву. Совіло вказує на перемогу — як внутрішню, так і зовнішню. Дійте з повною віддачею. Якщо ви горите — ви запалите й інших.

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Водолій (21.01–18.02) – руна “Манназ”

Час звернутися до спільноти. “Манназ” — це руна людяності, колективу, взаємодії. Якщо ви відчуваєте ізоляцію — відкрийтеся. Якщо навколо багато голосів — знайдіть серед них свій. Ви частина цілого.

Риби (19.02–20.03) – руна “Беркана”

Тиждень ніжності, турботи й нового росту. “Беркана” вчить піклуватися — про себе, про тіло, про близьких. Це хороший час для оздоровлення, відпочинку, роботи з родом. Нове народжується поволі — але впевнено.

Тиждень 2–8 червня 2025 року відкриває простір для глибоких змін — через чесність, сповільнення та оновлення. Руни закликають бути уважними до тонких сигналів і не квапити процес. Рух, слово, межа і світло — ось чотири опори, на яких триматиметься цей перехідний і водночас потужний час.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.