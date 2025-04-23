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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
238
Час на прочитання
2 хв

Містичний прогноз на 21-27 квітня року: що руни нам віщують

Руни дозволяють краще себе зрозуміти.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН.ua

Руни — це древня система символів, яка допомагає не лише передбачати події, а й глибше розуміти внутрішні процеси, що відбуваються у нашому житті. Кожна руна — це не просто знак, а енергія, архетип, послання, яке можна прочитати, якщо слухати уважно.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

На цьому тижні ми звертаємося до рун, щоб дізнатися, які виклики та можливості очікують нас у трьох ключових сферах: кохання, робота, фінанси. Цей прогноз не є фатальним — це, радше, дорожня карта, яка допоможе зорієнтуватися, зміцнити свої сильні сторони і м’яко пройти через труднощі.

Ось рунічний прогноз на тиждень 21–27 квітня 2025 року для трьох основних сфер: кохання та стосунки, робота і кар’єра, фінанси.

Кохання та стосунки — “Гебо”

Ключове слово: обмін, подарунок, гармонія

Руна “Гебо” вказує на важливість рівного обміну енергією у стосунках. Це тиждень партнерства, вдячності, спільних рішень. Якщо ви у стосунках — шукайте баланс між "даванням" і "отриманням". Самотнім “Гебо” може принести знайомство, яке базуватиметься на взаємній повазі й інтересах.

Порада: висловлюйте почуття відкрито, але не жертвуйте собою — справжня любов будується на рівності.

Робота і кар’єра — “Тейваз”

Ключове слово: сила волі, справедливість, стратегія.

Цей тиждень стане періодом активної боротьби за справедливість чи визнання. Можливі ситуації, які потребуватимуть вашої принциповості, сміливості та чесності. “Тейваз” — руна воїна, тож вона закликає не відступати, якщо ви вірите у своє. Гарний момент для відстоювання власних ідей, проходження співбесіди або презентації проєкту.

Порада: вір у свою ціль — і дій рішуче, але з гідністю.

Фінанси — “Наутиз”

Ключове слово: обмеження, необхідність, терпіння

Руна “Наутиз” застерігає: не час для імпульсивних витрат чи фінансових авантюр. Можуть виникнути обмеження, затримки або потреба у стриманості. Це також період, коли доведеться розмежувати бажання і справжню потребу. Але “Наутиз” вчить витримці — її завжди супроводжує внутрішнє зростання.

Порада: Розстав пріоритети та уникай фінансових ризиків. Це шанс перетворити обмеження на дисципліну.

Руна тижня:Ансуз”

Це загальна енергія тижня — спілкування, знання, зв'язок із вищими силами. Будьте уважними до слів — і своїх, і чужих. “Ансуз” підказує, що важлива інформація може надійти через розмову, знак, лист чи інтуїцію.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

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