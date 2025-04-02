Містичний прогноз на 31 березня-6 квітня 2025 року: що руни нам віщують

Руни / © ТСН.ua

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Руни — це стародавні символи, які використовувалися як писемність і як магічні знаки для передбачень, захисту та енергетичної роботи. Найбільш відомий рунічний алфавіт — Старший Футарк, який складається з 24 рун, кожна з яких має своє унікальне значення та енергетику.

Кожна руна символізує:

природні явища,

риси характеру та життєві ситуації,

енергетичні процеси, які впливають на людину.

У давнину руни не лише вирізали на каменях чи дереві як абетку, а й використовували для ворожіння, оберегів та ритуалів. Вважається, що кожна руна є «ключем» до Всесвіту, допомагає розкрити приховані процеси, підказати шлях або попередити про небезпеку.

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Сучасні люди використовують руни як містичний інструмент самопізнання, щоб краще зрозуміти, що відбувається в житті, і куди рухатися далі. Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Кохання та стосунки — руна “Лагуз”

“Лагуз” символізує емоції, інтуїцію та глибокі почуття. Цього тижня у стосунках будуть важливі емоційна чесність, ніжність і довіра. Можливі моменти, коли доведеться слухати не розум, а серце. Якщо з’явиться відчуття, що щось приховано — довіртеся своїй інтуїції, вона підкаже правильний напрямок.

Робота та кар’єра — руна “Соулу”

“Соулу” — руна сонця, енергії та перемоги. Вона вказує на період підвищеної продуктивності, натхнення і ясності цілей. Ви зможете проявити себе з кращого боку, показати свої таланти і отримати заслужене визнання. Всі проєкти, розпочаті зараз, матимуть успіх.

Фінанси — руна “Гагалаз”

“Гагалаз” — руна несподіваних змін та руйнування старих структур. У фінансовій сфері це може означати несподівані витрати, зміну планів або потребу перерахувати бюджет. Не лякайтеся — ця руна також символізує очищення і підготовку ґрунту для нових можливостей.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.