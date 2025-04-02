ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
254
Час на прочитання
2 хв

Містичний прогноз на 31 березня-6 квітня 2025 року: що руни нам віщують

Руни можуть стати вашим особистим провідником у моменти сумнівів, змін або пошуку внутрішніх відповідей.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН.ua

Руни — це стародавні символи, які використовувалися як писемність і як магічні знаки для передбачень, захисту та енергетичної роботи. Найбільш відомий рунічний алфавіт — Старший Футарк, який складається з 24 рун, кожна з яких має своє унікальне значення та енергетику.

Кожна руна символізує:

  • природні явища,

  • риси характеру та життєві ситуації,

  • енергетичні процеси, які впливають на людину.

У давнину руни не лише вирізали на каменях чи дереві як абетку, а й використовували для ворожіння, оберегів та ритуалів. Вважається, що кожна руна є «ключем» до Всесвіту, допомагає розкрити приховані процеси, підказати шлях або попередити про небезпеку.

Сучасні люди використовують руни як містичний інструмент самопізнання, щоб краще зрозуміти, що відбувається в житті, і куди рухатися далі. Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Кохання та стосунки — руна “Лагуз”

“Лагуз” символізує емоції, інтуїцію та глибокі почуття. Цього тижня у стосунках будуть важливі емоційна чесність, ніжність і довіра. Можливі моменти, коли доведеться слухати не розум, а серце. Якщо з’явиться відчуття, що щось приховано — довіртеся своїй інтуїції, вона підкаже правильний напрямок.

Робота та кар’єра — руна “Соулу”

“Соулу” — руна сонця, енергії та перемоги. Вона вказує на період підвищеної продуктивності, натхнення і ясності цілей. Ви зможете проявити себе з кращого боку, показати свої таланти і отримати заслужене визнання. Всі проєкти, розпочаті зараз, матимуть успіх.

Фінанси — руна “Гагалаз”

“Гагалаз” — руна несподіваних змін та руйнування старих структур. У фінансовій сфері це може означати несподівані витрати, зміну планів або потребу перерахувати бюджет. Не лякайтеся — ця руна також символізує очищення і підготовку ґрунту для нових можливостей.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie