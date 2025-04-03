Містичний прогноз на квітень 2025 року: що руни нам віщують

Карти Таро / © ТСН.ua

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Руни — це стародавні сакральні символи, що використовувалися як абетка та одночасно як магічні знаки для ворожіння, захисту та підсилення енергій. Найбільш відома — скандинавська Футарк (24 руни), але існують і кельтські, германські варіації.

У рунічному прогнозі кожна руна розкриває певний архетип, емоційний стан або потенціал ситуації. Це не “передбачення майбутнього”, а енергія місяця, яку варто враховувати. Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Містичний рунічний прогноз на квітень 2025 року

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Кохання та стосунки

Руна “Лагуз”

Це руна інтуїції, глибоких емоцій та несвідомого. У квітні у стосунках можуть проявлятися сильні емоції, приховані страхи або незрозуміле тяжіння. Час слухати серце, а не розум, і дозволити собі бути вразливими.

Порада: прислухайтесь до своєї інтуїції — вона підкаже, кому відкрити душу.

Робота та кар’єра

Руна: “Ансуз”

Руна мудрості, слова, спілкування та знань. У кар’єрі квітень принесе важливі новини, переговори, зустрічі з впливовими людьми. Це місяць навчання, підписання угод та прояву себе через слова.

Порада: говоріть чесно, будьте відкритими до нової інформації та не пропустіть можливість навчитися чомусь корисному.

Фінанси

Руна: “Наутиз”

Це руна обмежень, потреби, викликів. Фінансово квітень може принести деякі затримки або необхідність переглянути витрати. Це час бути обережними, уникати зайвих ризиків та навчитися жити з тим, що маєте.

Порада: не витрачайте зайвого, дбайте про ресурси — тимчасові труднощі навчать вас мудрого управління.

Нагадаємо, що ми повідомляли, що під час ретроградної Венери 2025 важливо уникати імпульсивних рішень у сфері кохання та фінансів, адже вони можуть призвести до непередбачуваних наслідків. 2025 року ретроградна Венера буде проходити у знаку Овна від 1 березня до 12 квітня.