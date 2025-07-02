Містичний прогноз на липень 2025 року: що руни нам віщують

Руни / © ТСН

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Руни — це древні символи з Півночі Європи, кожен з яких містить у собі не просто букву, а ідею, принцип, силу. В езотеричному прогнозі ми аналізуємо три основні сфери життя — кохання, справи, внутрішній стан — і на кожну з них отримуємо рунічну пораду.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

У липні активні дві руни:

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“Феху” — рух, матеріальний потік, новий старт;

“Дагаз” — прорив, світанок, ясність, трансформація.

Прогноз для кожного знака зодіаку на липень 2025 року

Овен

Кохання: “Ансуз” — спілкування відкриває серця. Довіртеся щирості.

Фінанси/робота: “Тейваз” — дійте сміливо, відстоюйте своє.

Здоров’я: “Кеназ” — час внутрішнього вогню, творчість відновлює.

Телець

Кохання: “Ґебо” — партнерство розквітає в обміні турботою.

Фінанси/робота: “Феху” — очікуйте прибутку або нової можливості.

Здоров’я: “Іса” — пауза потрібна, щоб усвідомити напрямок.

Близнята

Кохання: “Лагуз” — інтуїція підказує, куди плисти у стосунках.

Фінанси/робота: “Райдо” — час рухатися далі, змінювати підхід.

Здоров’я: “Уруз” — заряд енергії, тілесна сила, оновлення.

Рак

Кохання: “Беркана” — ніжність і турбота, емоційна підтримка.

Фінанси/робота: “Єра” — урожай з попередніх старань.

Здоров’я: “Альґіз” — захист і зв’язок із Вищим.

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Лев

Кохання: “Совіло” — сяйво любові. Вас помічають, і це надихає.

Фінанси/робота: “Тейваз” — справжнє лідерство без страху.

Здоров’я: “Дагаз” — перехід, нове світло всередині вас.

Діва

Кохання: “Ґебо” — баланс дає стабільність, час довіри.

Фінанси/робота: “Єра” — повільне зростання, але впевнене.

Здоров’я: “Іса” — заморожені емоції потребують тепла.

Терези

Кохання: “Ансуз” — слова мають силу. Говоріть те, що важливо.

Фінанси/робота: “Феху” — фінансова стабільність через відкритість.

Здоров’я: “Лагуз” — тіло говорить. Слухайте себе уважно.

Скорпіон

Кохання: “Гагалаз” — щось ламається, щоб з’явилося справжнє.

Фінанси/робота: “Ейваз” — будьте стійкими, не поспішайте.

Здоров’я: “Пертро” — несподіванки, які несуть глибоку мудрість.

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Стрілець

Кохання: “Ґебо” — щедрість душі відкриває справжній контакт.

Фінанси/робота: “Райдо” — подорож, зміна, рух вперед.

Здоров’я: “Кеназ” — творіть, щоб зцілитися.

Козоріг

Кохання: “Совіло” — ваша сила у світлі і впевненості.

Фінанси/робота: “Єра” — робота принесе плоди.

Здоров’я: “Іса” — дозвольте собі не поспішати.

Водолій

Кохання: “Лагуз” — глибокі зв’язки через довіру до потоку.

Фінанси/робота: “Райдо” — настав час рухатися до мрії.

Здоров’я: “Альґіз” — встановіть межі, вони — ваше джерело сили.

Риби

Кохання: “Пертро” — таємничі зустрічі, глибокі емоційні розкриття.

Фінанси/робота: “Кеназ” — ідеї — ваш ресурс.

Здоров’я: “Беркана” — оновлення через ніжність і природу.

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Липень — місяць проривів, але не через боротьбу, а через усвідомлення. Руни “Феху” і “Дагаз” дають потужний поштовх: перша відкриває ресурс, а друга — показує напрямок. Якщо слухати внутрішнє світло — цей місяць принесе справжню ясність та особисту силу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорик не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про таропрогноз на 30 червня — 6 липня 2025 року: що карти нам віщують.