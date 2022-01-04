Місяць без курсу 2022: у чому прихована загроза, що потрібно робити і чого краще уникати

Час сплячого Місяця може бути небезпечним для людства.
Місяць без курсу або холостий Місяць — не страшилка від астрологів. Це означає, що Місяць ніби "зупиняє" свій біг і перестає взаємодіяти з планетами. Триває такий період від кількох годин до доби і повторюється в середньому два або два з половиною дні. Кількість таких особливих періодів у кожному місяці різна і маючи знання про ці періоди, ви зможете зробити своє життя більш гармонійним.
Місяць без курсу: що це
Місяць без курсу можливий тоді, коли світило змінює знак зодіаку. Для кожного регіону та місця у світі Місяць без курсу розраховується по-різному. Пізніше ми розповімо про холостий Місяць за київським часом.
Фахівці вважають, що треба бути обережними у ті дні, коли Місяць змінює астрологічний знак. У ті кілька хвилин може статися безліч непередбачених та неприємних подій.
Також Місяць без курсу ще називають порожнім Місяцем, холостим пробігом Місяця, часом сплячого Місяця, мертвим Місяцем.
Місяць без курсу: що не можна робити
Під час холостого місяця, коли він не утворює жодного аспекту до планет, поки не залишить знак зодіаку і не перейде в наступний, краще відкласти важливі справи та серйозні рішення.
- брати участь у переговорах;
- вирішувати важливі питання;
- займатися плануванням;
- робити ремонт;
- влаштовуватися на роботу;
- проходити співбесіди;
- вирушати у поїздки;
- робити великі покупки та операції з нерухомістю;
- вступити до шлюбу;
- робити операції та уколи краси;
- здавати аналізи;
- проходити медичне обстеження;
- робити щось важливе.
Місяць без курсу 2022: що потрібно робити
- відпочивати;
- читати;
- вирішувати побутові питання;
- лінуватися;
- зайнятися улюбленою справою;
- робити поточні відносини;
- проводити час на самоті.
Місяць без курсу січень 2022
1 січня 2022 року з 10:15 — 2 січня 2022 року до 01:02;
3 січня 2022 року з 18:20 — 4 січня 2022 року до 00:43;
5 січня 2022 року з 02:44 — 6 січня 2022 року до 02:16;
8 січня 2022 року з 00:23 — 8 січня 2022 року до 07:25;
10 січня 2022 року з 09:22 — 10 січня 2022 року до 16:46;
12 січня 2022 року з 21:38 — 13 січня 2022 року до 05:08;
15 січня 2022 року з 04:21 — 15 січня 2022 року до 18:10;
18 січня 2022 року з 01:48 — 18 січня 2022 року до 06:02;
20 січня 2022 року з 10:15 — 20 січня 2022 року до 16:02;
22 січня 2022 року з 21:45 — 23 січня 2022 року до 00:02;
25 січня 2022 року з 00:09 — 25 січня 2022 року до 05:57;
27 січня 2022 з 07:27 – 27 січня 2022 до 09:34;
28 січня 2022 року з 20:59 — 29 січня 2022 року до 11:08;
31 січня 2022 року з 06:43 — 31 січня 2022 року до 11:42.
Місяць без курсу лютий 2022
1 лютого 2022 року з 13:01 — 2 лютого 2022 року до 12:59;
4 лютого 2022 року з 11:40 — 4 лютого 2022 року до 16:56;
6 лютого 2022 року з 19:20 — 7 лютого 2022 року до 00:52;
9 лютого 2022 року з 06:47 — 9 лютого 2022 року до 12:26;
11 лютого 2022 року з 10:22 — 12 лютого 2022 року до 01:26;
14 лютого 2022 року з 12:26 — 14 лютого 2022 року до 13:17;
16 лютого 2022 року з 18:56 — 16 лютого 2022 року до 22:42;
19 лютого 2022 року з 01:19 — 19 лютого 2022 року до 05:50;
21 лютого 2022 року з 07:01 — 21 лютого 2022 року до 11:19;
23 лютого 2022 року з 11:23 — 23 лютого 2022 року до 15:28;
25 лютого 2022 року з 05:24 — 25 лютого 2022 року до 18:27;
27 лютого 2022 року з 16:49 — 27 лютого 2022 року до 20:35.
Місяць без курсу березень 2022
1 березня 2022 року з 04:01 — 1 березня 2022 року до 22:53;
3 березня 2022 року з 23:44 — 4 березня 2022 року до 02:52;
6 березня 2022 року з 06:01 — 6 березня 2022 року до 09:59;
8 березня 2022 року з 16:34 — 8 березня 2022 року до 20:39;
10 березня 2022 року з 18:42 — 11 березня 2022 року до 09:24;
13 березня 2022 року з 17:44 — 13 березня 2022 року до 21:31;
15 березня 2022 року з 12:55 — 16 березня 2022 року до 06:58;
18 березня 2022 року з 10:11 — 18 березня 2022 року до 13:25;
20 березня 2022 року з 14:39 — 20 березня 2022 року до 17:44;
22 березня 2022 року з 18:00 — 22 березня 2022 року до 20:58;
24 березня 2022 року з 14:58 — 24 березня 2022 року до 23:53;
27 березня 2022 року з 01:50 — 27 березня 2022 року до 02:55;
28 березня 2022 року з 17:11 — 29 березня 2022 року до 07:31;
31 березня 2022 року з 09:36 — 31 березня 2022 року до 12:30.
Місяць без курсу квітень 2022
2 квітня 2022 року з 16:51 — 2 квітня 2022 року до 19:50;
5 квітня 2022 року з 04:52 — 5 квітня 2022 року до 06:04;
7 квітня 2022 року з 06:14 — 7 квітня 2022 року до 18:30;
10 квітня 2022 року з 04:01 — 10 квітня 2022 року до 06:59;
12 квітня 2022 року з 13:16 – 12 квітня 2022 року до 17:07;
14 квітня 2022 року з 21:11 — 14 квітня 2022 року до 23:45;
17 квітня 2022 року з 00:56 — 17 квітня 2022 року до 03:22;
19 квітня 2022 року з 02:54 — 19 квітня 2022 року до 05:16;
20 квітня 2022 року з 23:55 — 21 квітня 2022 року до 06:52;
23 квітня 2022 року з 06:52 — 23 квітня 2022 року до 09:16;
25 квітня 2022 року з 03:33 — 25 квітня 2022 року до 13:14;
27 квітня 2022 року з 16:35 — 27 квітня 2022 року до 19:09;
30 квітня 2022 року з 00:38 — 30 квітня 2022 року до 03:18;
Місяць без курсу травень 2022
2 травня 2022 з 13:12 – 2 травня 2022 до 13:46;
4 травня 2022 з 23:36 – 5 травня 2022 до 02:05;
7 травня 2022 з 13:25 – 7 травня 2022 до 14:49;
9 травня 2022 з 15:38 – 10 травня 2022 до 01:53;
12 травня 2022 з 06:59 — 12 травня 2022 року до 09:34;
14 травня 2022 з 11:07 – 14 травня 2022 до 13:33;
16 травня 2022 з 12:28 – 16 травня 2022 до 14:50;
18 травня 2022 з 06:59 — 18 травня 2022 року до 15:01;
20 травня 2022 з 14:59 – 20 травня 2022 до 15:52;
22 травня 2022 з 10:19 22 — 22 травня 2022 до 18:49;
25 травня 2022 з 00:33 — 25 травня 2022 до 00:39;
27 травня 2022 з 06:20 — 27 травня 2022 до 09:22;
29 травня 2022 з 17:10 – 29 травня 2022 до 20:22;
31 травня 2022 з 23:10 — 1 червня 2022 року до 08:48.
Місяць без курсу червень 2022
3 червня 2022 року з 18:14 – 3 червня 2022 року до 21:37;
6 червня 2022 року з 02:12 — 6 червня 2022 року до 09:21;
8 червня 2022 року з 15:08 — 8 червня 2022 року до 18:22;
10 червня 2022 року з 20:36 — 10 червня 2022 року до 23:40;
13 червня 2022 року з 00:39 — 13 червня 2022 року до 01:31;
14 червня 2022 року з 17:58 – 15 червня 2022 року до 01:13;
16 червня 2022 року з 21:41 — 17 червня 2022 року до 00:43;
18 червня 2022 року з 21:50 – 19 червня 2022 року до 02:01;
21 червня 2022 року з 06:10 — 21 червня 2022 року до 06:36;
23 червня 2022 року з 11:02 — 23 червня 2022 року до 14:57;
25 червня 2022 з 22:02 – 26 Червня 2022 до 02:13;
28 червня 2022 року з 05:38 — 28 червня 2022 року до 14:53;
30 червня 2022 року з 23:13 – 1 липня 2022 року до 03:39.
Місяць без курсу липень 2022
3 липня 2022 року з 12:58 — 3 липня 2022 року до 15:31;
5 липня 2022 року з 21:03 — 6 липня 2022 року до 01:24;
8 липня 2022 року з 04:03 — 8 липня 2022 року до 08:14;
10 липня 2022 року з 07:34 — 10 липня 2022 року до 11:34;
12 липня 2022 року з 04:42 — 12 липня 2022 року до 12:01;
14 липня 2022 року з 07:16 — 14 липня 2022 року до 11:13;
16 липня 2022 року з 07:36 — 16 липня 2022 року до 11:17;
18 липня 2022 року з 09:42 — 18 липня 2022 року до 14:17;
20 липня 2022 року з 17:18 — 20 липня 2022 року до 21:22;
23 липня 2022 року з 02:44 — 23 липня 2022 року до 08:10;
25 липня 2022 року з 11:14 — 25 липня 2022 року до 20:53;
28 липня 2022 року з 03:54 — 28 липня 2022 року до 09:35;
30 липня 2022 року з 07:29 — 30 липня 2022 року до 21:10.
Місяць без курсу серпень 2022
2 серпня 2022 року з 01:29 — 2 серпня 2022 року до 07:05;
4 серпня 2022 року з 09:19 — 4 серпня 2022 року до 14:46;
6 серпня 2022 року з 14:23 – 6 серпня 2022 року до 19:38;
8 серпня 2022 року з 13:30 – 8 серпня 2022 року до 21:38;
10 серпня 2022 року з 19:39 — 10 серпня 2022 року до 21:44;
12 серпня 2022 року з 14:06 – 12 серпня 2022 року до 21:44;
14 серпня 2022 року з 18:10 – 14 серпня 2022 року до 23:42;
16 серпня 2022 року з 23:18 — 17 серпня 2022 року до 05:22;
19 серпня 2022 року з 14:05 – 19 серпня 2022 року до 15:06;
22 серпня 2022 року з 01:06 — 22 серпня 2022 року до 03:28;
24 серпня 2022 року з 12:40 – 24 серпня 2022 року до 16:09;
26 серпня 2022 з 09:54 — 27 серпня 2022 року до 03:24;
29 серпня 2022 року з 06:08 — 29 серпня 2022 року до 12:44;
31 серпня 2022 року з 13:43 — 31 серпня 2022 року до 20:11.
Місяць без курсу вересень 2022
2 вересня 2022 року з 20:21 – 3 вересня 2022 року до 01:39;
5 вересня 2022 року з 04:50 — 5 вересня 2022 року до 05:02;
7 вересня 2022 року з 00:42 — 7 вересня 2022 року до 06:41;
8 вересня 2022 року з 15:33 — 9 вересня 2022 року до 07:42;
11 вересня 2022 року з 03:28 — 11 вересня 2022 року до 09:46;
13 вересня 2022 року з 07:52 — 13 вересня 2022 року до 14:39;
15 вересня 2022 року з 15:58 – 15 вересня 2022 року до 23:15;
18 вересня 2022 року з 00:51 — 18 вересня 2022 року до 10:59;
20 вересня 2022 року з 18:56 – 20 вересня 2022 року до 23:37;
22 вересня 2022 року з 14:06 – 23 вересня 2022 року до 10:53;
25 вересня 2022 року з 15:49 – 25 вересня 2022 року до 19:42;
27 вересня 2022 року з 19:20 – 28 вересня 2022 року до 02:14;
30 вересня 2022 року з 00:19 — 30 вересня 2022 року до 07:03.
Місяць без курсу жовтень 2022
2 жовтня 2022 року з 00:46 — 2 жовтня 2022 року до 10:37;
4 жовтня 2022 року з 06:48 — 4 жовтня 2022 року до 13:20;
6 жовтня 2022 року з 01:45 — 6 жовтня 2022 року до 15:46;
8 жовтня 2022 року з 14:10 — 8 жовтня 2022 року до 18:56;
10 жовтня 2022 року з 17:01 — 11 жовтня 2022 року до 00:03;
13 жовтня 2022 року з 00:41 — 13 жовтня 2022 року до 08:07;
15 жовтня 2022 року з 07:10 — 15 жовтня 2022 року до 19:10;
17 жовтня 2022 року з 23:56 — 18 жовтня 2022 року до 07:44;
20 жовтня 2022 року з 13:35 — 20 жовтня 2022 року до 19:25;
22 жовтня 2022 року з 21:17 — 23 жовтня 2022 року до 04:23;
25 жовтня 2022 року з 03:35 — 25 жовтня 2022 року до 10:18;
27 жовтня 2022 року з 07:27 — 27 жовтня 2022 року до 13:54;
29 жовтня 2022 року з 16:09 — 29 жовтня 2022 року до 16:21;
31 жовтня 2022 року з 17:14 — 31 жовтня 2022 року до 17:42.
Місяць без курсу листопад 2022
2 листопада 2022 року з 13:08 — 2 листопада 2022 року до 20:46;
5 листопада 2022 року з 00:05 — 5 листопада 2022 року до 01:06;
7 листопада 2022 року з 00:29 — 7 листопада 2022 року до 07:14;
9 листопада 2022 року з 14:00 — 9 листопада 2022 року до 15:36;
12 листопада 2022 року з 00:28 — 12 листопада 2022 року до 02:22;
14 листопада 2022 року з 12:40 – 14 листопада 2022 року до 14:47;
17 листопада 2022 року з 01:55 — 17 листопада 2022 року до 03:03;
19 листопада 2022 року з 10:46 — 19 листопада 2022 року до 12:57;
21 листопада 2022 року з 13:14 — 21 листопада 2022 року до 19:15;
23 листопада 2022 року з 20:15 — 23 листопада 2022 року до 22:15;
25 листопада 2022 року з 21:21 — 25 листопада 2022 року до 23:18;
27 листопада 2022 року з 22:11 — 28 листопада 2022 року до 00:06;
29 листопада 2022 з 08:53 — 30 листопада 2022 до 02:15
Місяць без курсу грудень 2022
2 грудня 2022 року з 04:44 — 2 грудня 2022 року до 06:40;
4 грудня 2022 року з 07:46 — 4 грудня 2022 року до 13:37;
6 грудня 2022 року з 21:01 – 6 грудня 2022 року до 22:48;
9 грудня 2022 року з 08:13 — 9 грудня 2022 року до 09:48;
11 грудня 2022 року з 20:48 – 11 грудня 2022 року до 22:08;
13 грудня 2022 року з 17:51 – 14 грудня 2022 року до 10:45;
16 грудня 2022 року з 21:12 – 16 грудня 2022 року до 21:49;
19 грудня 2022 року з 00:35 — 19 грудня 2022 року до 05:30;
21 грудня 2022 року з 04:44 — 21 грудня 2022 року до 09:12;
22 грудня 2022 року з 22:15 — 23 грудня 2022 року до 09:49;
25 грудня 2022 року з 05:10 — 25 грудня 2022 року до 09:13;
26 грудня 2022 року з 20:19 — 27 грудня 2022 року до 09:33;
29 грудня 2022 року з 08:20 – 29 грудня 2022 року до 12:35;
31 грудня 2022 року з 14:43 – 31 грудня 2022 року до 19:08.
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