Місяць без курсу: чим небезпечний цей період, що потрібно робити і що категорично заборонено

У цьому періоді фахівці не радять укладати договори, підписувати важливі документи.
Ретроградного Меркурія бояться майже всі, але є ще один астрологічний термін, який таїть у собі небезпеку — Місяць без курсу. Розповідаємо, що це означає і чому це важливо для планування ваших справ.
Місяць постійно переходить з одного астрологічного знака до іншого. Але буває так, що супутник Землі переходить з одного будинку гороскопу до іншого, і при цьому планети та зірки ніяк на неї не впливають. Це і є Місяць без курсу або холостий Місяць. Такий стан може тривати як кілька годин, і кілька днів. Але останній варіант, на щастя, буває вкрай рідко.
Маючи знання про ритми Місяця, ми можемо врівноважити життя і зробити його більш гармонійним.
Місяць без курсу: що не можна робити
- укладати договори;
- підписувати важливі документи;
- робити великі капіталовкладення;
- купувати дорогі речі;
- розпочинати нове;
- звертатися з пропозиціями та ідеями;
- давати щось у борг;
- планувати операцію;
- робити все те, що ви не хочете згодом переробляти;
- бути неорганізованим, розслабленим, безвідповідальним.
Місяць без курсу: що треба робити
- закінчувати поточні відносини;
- відпочивати;
- займатися звичними та добре знайомими справами;
- читати;
- прати;
- пити чай чи каву;
- медитувати;
- проводити час на самоті.
Місяць без курсу в січні 2022 року: що потрібно робити
- 01.01.2022 10:16 — 02.01.2022 1:01;
- 03.01.2022 18:20 — 04.01.2022 0:43;
- 05.01.2022 2:42 — 06.01.2022 2:17;
- 08.01.2022 0:18 — 08.01.2022 7:27;
- 10.01.2022 9:23 — 10.01.2022 16:47;
- 12.01.2022 21:39 — 13.01.2022 5:08;
- 15.01.2022 4:23 — 15.01.2022 18:10;
- 18.01.2022 1:51 — 18.01.2022 6:02;
- 20.01.2022 10:16 — 20.01.2022 16:01;
- 22.01.2022 21:47 — 23.01.2022 0:02;
- 25.01.2022 0:14 — 25.01.2022 5:56;
- 27.01.2022 7:27 — 27.01.2022 9:33;
- 28.01.2022 21:00 — 29.01.2022 11:08;
- 31.01.2022 6:44 — 31.01.2022 11:42.
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