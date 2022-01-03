Місяць без курсу: чим небезпечний цей період, що потрібно робити і що категорично заборонено

Місяць без курсу: чим небезпечний цей період, що потрібно робити і що категорично заборонено

У цьому періоді фахівці не радять укладати договори, підписувати важливі документи.

Ретроградного Меркурія бояться майже всі, але є ще один астрологічний термін, який таїть у собі небезпеку — Місяць без курсу. Розповідаємо, що це означає і чому це важливо для планування ваших справ.

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Місяць постійно переходить з одного астрологічного знака до іншого. Але буває так, що супутник Землі переходить з одного будинку гороскопу до іншого, і при цьому планети та зірки ніяк на неї не впливають. Це і є Місяць без курсу або холостий Місяць. Такий стан може тривати як кілька годин, і кілька днів. Але останній варіант, на щастя, буває вкрай рідко.

Маючи знання про ритми Місяця, ми можемо врівноважити життя і зробити його більш гармонійним.

Місяць без курсу: що не можна робити

укладати договори;

підписувати важливі документи;

робити великі капіталовкладення;

купувати дорогі речі;

розпочинати нове;

звертатися з пропозиціями та ідеями;

давати щось у борг;

планувати операцію;

робити все те, що ви не хочете згодом переробляти;

бути неорганізованим, розслабленим, безвідповідальним.

Місяць без курсу: що треба робити

закінчувати поточні відносини;

відпочивати;

займатися звичними та добре знайомими справами;

читати;

прати;

пити чай чи каву;

медитувати;

проводити час на самоті.

Місяць без курсу в січні 2022 року: що потрібно робити

01.01.2022 10:16 — 02.01.2022 1:01;

03.01.2022 18:20 — 04.01.2022 0:43;

05.01.2022 2:42 — 06.01.2022 2:17;

08.01.2022 0:18 — 08.01.2022 7:27;

10.01.2022 9:23 — 10.01.2022 16:47;

12.01.2022 21:39 — 13.01.2022 5:08;

15.01.2022 4:23 — 15.01.2022 18:10;

18.01.2022 1:51 — 18.01.2022 6:02;

20.01.2022 10:16 — 20.01.2022 16:01;

22.01.2022 21:47 — 23.01.2022 0:02;

25.01.2022 0:14 — 25.01.2022 5:56;

27.01.2022 7:27 — 27.01.2022 9:33;

28.01.2022 21:00 — 29.01.2022 11:08;

31.01.2022 6:44 — 31.01.2022 11:42.

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