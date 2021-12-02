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Місяць без курсу у грудні 2021: чим небезпечний цей період і що потрібно робити

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Місяць без курсу у грудні 2021: чим небезпечний цей період і що потрібно робити

ТСН.ua

Справи, розпочаті в період Місяця без курсу, не матимуть очікуваного результату

Місяць без курсу, холостий Місяць, холостий хід Місяця, Місяць у вільному ході — всі ці терміни означають, що Місяць перебуває в стані, коли він не утворює жодного важливого аспекту до планет доти, доки не залишить певний знак Зодіаку і не перейде в наступний. Фахівці вважають, що це відбувається кожні 2,5 дні.

Місяць без курсу: що це

Астрологи стверджують, що справи, розпочаті в період Місяця без курсу, не матимуть очікуваного результату.

Адже аспекти між планетами — це завжди дія, обмін енергій і тому ці періоди — це періоди, коли Місяць начебто "занурюється" у себе, своєрідний сон або медитацію.

Через це, коли на небі з'являється холостий Місяць або Місяць без курсу, люди ризикують зіткнутися із ситуаціями, коли все йде не так, як хотілося б і як було заплановано. У це небезпечне з погляду езотерики, спостерігається знижена увага, відсутність інтересу, зануреність у себе, у власні думки, невпевненість та висока ймовірність помилок. Вважає, що більшість техногенних катастроф за участю людського чинника посідає саме такий стан Місяця.

Місяць без курсу у грудні 2021: що не можна робити

  • підписувати документи;
  • робити великі покупки;
  • вирушати на планову медичну операцію;
  • здавати аналізи;
  • відправитись в подорож;
  • виходити нову роботу;
  • укладати шлюб.

Місяць без курсу у грудні 2021: що потрібно робити

  • запланувати те, що давно не наважувалися зробити;
  • використовувати цей час для справ, розвиток чи продовження яких небажано;
  • відпочити;
  • побути вдома;
  • почитати книгу;
  • зайнятися звичайними повсякденними справами, які потребують особливої уваги.

Місяць без курсу у грудні 2021: дата та час

  • 01.12.2021 07:20 — 01.12.2021 14:55
  • 03.12.2021 08:22 — 03.12.2021 15:13
  • 05.12.2021 08:08 — 05.12.2021 14:31
  • 07.12.2021 07:42 — 07.12.2021 14:48
  • 09.12.2021 12:59 — 09.12.2021 17:53
  • 11.12.2021 22:40 — 12.12.2021 00:46
  • 14.12.2021 05:52 — 14.12.2021 11:11
  • 16.12.2021 19:08 — 16.12.2021 23:43
  • 19.12.2021 09:02 — 19.12.2021 12:42
  • 21.12.2021 17:44 — 22.12.2021 00:54
  • 24.12.2021 09:39 — 24.12.2021 11:24
  • 26.12.2021 11:39 — 26.12.2021 19:24
  • 29.12.2021 00:11 — 29.12.2021 00:16
  • 30.12.2021 20:10 — 31.12.2021 02:08

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