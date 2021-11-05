Місяць без курсу у листопаді 2021: чим небезпечний цей період і що потрібно робити

Місяць без курсу у листопаді 2021: чим небезпечний цей період і що потрібно робити

Місяць без курсу – явище досить часте.

Місяць без курсу, холостий Місяць, холостий хід Місяця, Місяць у вільному русі — всі ці словосполучення означають не новинку зі світу езотерики, а явище, яке вже давно відоме астрологам. Ці поняття означають, що

Місяць перебуває в стані, коли він не утворює жодного великого аспекту до планет доти, доки не залишить знак Зодіаку і не перейде в наступний.

Це невеликий період, коли Місяць, на якийсь час перестає як би взаємодіяти з іншими планетами, перебуваючи ніби в порожнечі, сам собою, поза контактом з навколишнім світом.

Місяць без курсу: чому ви його раніше не помічали

Якщо ви раніше не помічали холостого Місяця, значить, ви в цей час не займаєтеся нічим, що вимагає уваги, обережності, концентрації, наприклад, ви спите або розмовляєте телефоном, обідаєте в родинному колі або дивіться кіно.

Місяць без курсу: що це таке

Стан такого Місяця, без курсу, триває іноді кілька годин, а іноді й цілу добу, вносячи сумбур у долі людей. Це час, якому не потрібно, та й неможливо чинити опір. Краще плисти за течією та чекати, коли несприятливий період пройде. Чимось період холостого Місяця можна порівняти з ретроградним Меркурієм. Під час Місяця без курсу здається, що довкола життя зупиняється, природа завмирає, готуючись до нового ривка. А будь-які зусилля та дії – не приносять результату.

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Перебуваючи під впливом Місяця без курсу, людина не може визначитися, чітко виробити спрямованість своїх дій. У цей час добре відпочити, усамітнитися або виконуйте повсякденну діяльність, не навантажуючись якимись новими для себе функціями.

Місяць без курсу у листопаді 2021: що не можна робити

розпочинати важливі справи;

реєструвати фірму, розпочинати бізнес, влаштовуватися працювати, проходити співбесіду;

розпочинати переговори, від яких багато що залежить;

підписувати договори;

домовлятися про зустріч;

робити хірургічні операції чи обстеження;

робити великі покупки;

реєструвати шлюб, укладати заручини, робити пропозицію руки та серця;

здійснювати прийняття та остаточна реалізація важливих рішень.

Місяць без курсу у листопаді 2021: що потрібно робити

складати вірші, малювати і взагалі присвятити себе творчості;

вирушити у гості до родичів;

займатися духовними практиками, медитацією;

просто відпочивати, відновлювати сили;

розбирати старі речі, щось викидати.

відірватись від мирських проблем.

Місяць без курсу у листопаді 2021: дати та точний час

01.06.2021 09:14 — 01.06.2021 12:07

03.06.2021 14:10 — 03.06.2021 20:59

06.06.2021 01:47 — 06.06.2021 08:46

08.06.2021 18:07 — 08.06.2021 21:47

10.06.2021 20:37 — 11.06.2021 10:22

13.06.2021 14:16 — 13.06.2021 21:22

15.06.2021 20:27 — 16.06.2021 06:02

18.06.2021 06:54 — 18.06.2021 11:54

20.06.2021 13:52 — 20.06.2021 14:58

22.06.2021 09:43 — 22.06.2021 15:55

24.06.2021 05:09 — 24.06.2021 16:05

26.06.2021 15:49 — 26.06.2021 17:08

27.06.2021 22:07 — 28.06.2021 20:51

30.06.2021 20:39 — 01.07.2021 04:21

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про езотеричні лайфхаки листопада.

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