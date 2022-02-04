Місяць без курсу у лютому 2022: небезпеки періоду, що потрібно робити і що категорично заборонено

Місяць без курсу можна назвати холостим патроном в астрологічній обоймі.
Якщо ви почуваєтеся розсіяними, невпевненими, що втратили нитку думки – це на вас впливає Місяць без курсу. У цьому матеріалі розповімо, що це, що потрібно робити і категорично заборонено.
Місяць без курсу: історія
Астрологічний термін Місяць без курсу, або холостий Місяць з'явився ще за часів Клавдія Птолемея, відомого вченого, астронома та астролога, який жив у Олександрії, у період 90 – 168 р. н. е.
Місяць без курсу: що це
Місяць без курсу — це період, коли супутник Землі у поточному знаку робить свій останній мажорний аспект із планетою, і досі поки не увійде до наступного знака. Це може тривати від кількох хвилин до двох днів, але останнє буває вкрай рідко.
Також Місяць без курсу називаю холостим Місяцем, холостим ходом Місяця, Місяцем у вільному русі — це короткий період, коли Місяць, рухаючись по зодіакальному колу, на якийсь час перестає взаємодіяти з іншими планетами, перебуваючи ніби в порожнечі, сама по собі, поза контактом із навколишнім світом.
Місяць без курсу: астрологія та езотерика
Астрологи та езотерики вважають, що Місяць без курсу можна порівняти з холостим патроном, який не стріляє і не може вразити ціль, або чоловіком та жінкою, які не можуть зачати дітей.
Місяць без курсу лютий-2022: що категорично не можна робити
- ухвалювати серйозні рішення;
- розпочинати нові справи;
- робити покупки;
- призначати важливі зустрічі, хірургічні операції, побачення та одруження;
- подавати якісь документи на оформлення, розгляд чи затвердження.
Місяць без курсу лютий-2022: що потрібно робити
- відпочивати;
- займатися звичайними справами;
- бути дуже уважним за кермом;
- медитувати;
- творити заради насолоди;
- погоджуватися з чимось, починати чи пропонувати щось, чого ви не хочете робити.
Місяць без курсу лютий-2022: точні дати
- 1 лютого з 13:01 – 2 лютого до 12:59;
- 4 лютого з 11:40 – 4 лютого до 16:56;
- 6 лютого з 19:20 – 7 лютого до 00:52;
- 9 лютого з 06:47 – 9 лютого до 12:26;
- 11 лютого з 10:22 – 12 лютого до 01:26;
- 14 лютого з 12:26 – 14 лютого до 13:17;
- 16 лютого з 18:56 – 16 лютого до 22:42;
- 19 лютого з 01:19 – 19 лютого до 05:50;
- 21 лютого з 07:01 – 21 лютого до 11:19;
- 23 лютого з 11:23 – 23 лютого до 15:28;
- 25 лютого з 05:24 – 25 лютого до 18:27;
- 27 лютого з 16:49 – 27 лютого до 20:35.
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