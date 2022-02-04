Місяць без курсу у лютому 2022: небезпеки періоду, що потрібно робити і що категорично заборонено

Місяць без курсу у лютому 2022: небезпеки періоду, що потрібно робити і що категорично заборонено

Місяць без курсу можна назвати холостим патроном в астрологічній обоймі.

Якщо ви почуваєтеся розсіяними, невпевненими, що втратили нитку думки – це на вас впливає Місяць без курсу. У цьому матеріалі розповімо, що це, що потрібно робити і категорично заборонено.

Місяць без курсу: історія

Астрологічний термін Місяць без курсу, або холостий Місяць з'явився ще за часів Клавдія Птолемея, відомого вченого, астронома та астролога, який жив у Олександрії, у період 90 – 168 р. н. е.

Місяць без курсу: що це

Місяць без курсу — це період, коли супутник Землі у поточному знаку робить свій останній мажорний аспект із планетою, і досі поки не увійде до наступного знака. Це може тривати від кількох хвилин до двох днів, але останнє буває вкрай рідко.

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Також Місяць без курсу називаю холостим Місяцем, холостим ходом Місяця, Місяцем у вільному русі — це короткий період, коли Місяць, рухаючись по зодіакальному колу, на якийсь час перестає взаємодіяти з іншими планетами, перебуваючи ніби в порожнечі, сама по собі, поза контактом із навколишнім світом.

Місяць без курсу: астрологія та езотерика

Астрологи та езотерики вважають, що Місяць без курсу можна порівняти з холостим патроном, який не стріляє і не може вразити ціль, або чоловіком та жінкою, які не можуть зачати дітей.

Місяць без курсу лютий-2022: що категорично не можна робити

ухвалювати серйозні рішення;

розпочинати нові справи;

робити покупки;

призначати важливі зустрічі, хірургічні операції, побачення та одруження;

подавати якісь документи на оформлення, розгляд чи затвердження.

Місяць без курсу лютий-2022: що потрібно робити

відпочивати;

займатися звичайними справами;

бути дуже уважним за кермом;

медитувати;

творити заради насолоди;

погоджуватися з чимось, починати чи пропонувати щось, чого ви не хочете робити.

Місяць без курсу лютий-2022: точні дати

1 лютого з 13:01 – 2 лютого до 12:59;

4 лютого з 11:40 – 4 лютого до 16:56;

6 лютого з 19:20 – 7 лютого до 00:52;

9 лютого з 06:47 – 9 лютого до 12:26;

11 лютого з 10:22 – 12 лютого до 01:26;

14 лютого з 12:26 – 14 лютого до 13:17;

16 лютого з 18:56 – 16 лютого до 22:42;

19 лютого з 01:19 – 19 лютого до 05:50;

21 лютого з 07:01 – 21 лютого до 11:19;

23 лютого з 11:23 – 23 лютого до 15:28;

25 лютого з 05:24 – 25 лютого до 18:27;

27 лютого з 16:49 – 27 лютого до 20:35.

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