Місячне затемнення 14 березня 2025 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Місячне затемнення 14 березня 2025 року відбудеться у знаку Діви, що може вплинути на сфери порядку, здоров'я та повсякденних обов’язків.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на місячне затемнення 14 березня 2025 року розповідає, що Ракам треба заспокоїтися, а Скорпіонам - діяти розумно.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на місячне затемнення 14 березня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

"Трійка мечів"

Вам може бути боляче. У стосунках може з'явитися хтось третій. На роботі остерігайтеся недругів.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не створюйте собі проблем. У любові можуть виникати конфлікти. У русі кар'єрними сходами уникайте перешкод.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Шукайте баланс у всьому. У любові урівноважте почуття та емоції. На роботі варто прагнути більшого.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Паж кубків"

Заспокойтеся. У стосунках шукайте гармонію. Дійте помірковано у розв'язанні робочих питань.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Ієрофант"

Пригадайте, коли ви востаннє молилися. Шукайте у стосунках підтримки. А на роботі варто знайти союзників.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У любові замисліться, що робити далі. У робочих питаннях краще синиця в руках, ніж журавель у небі.

Також читайте Місячне затемнення 14 березня 2025 року: виклики періоду та три ритуали для змін

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Страшний суд"

Знайте, що за все доведеться розплачуватися. У стосунках можливі труднощі. А на роботі не варто робити помилки.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Туз мечів"

Більше користуйте інтелектуальними здобутками. У стосунках проявіть авторитет. На роботі дійте розумно.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Лицар кубків"

Шукайте нові вершини. У стосунках можна трішки розслабитися. А на роботі вирушайте назустріч пригодам.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Правосуддя"

Баланс - ось ваше слово дня. У стосунках знайдіть "золоту середину" між почуттями та раціональністю. На роботі уникайте проблем з правосуддям.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Самітник"

Час побути наодинці. У стосунках візьміть паузу. А на роботі - відпустку.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Верховна жриця"

Довіряйте своїм інстинктам. У стосунках почуйте внутрішній голос. А у розв'язанні робочих проблем прислухайтеся до інтуїції.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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