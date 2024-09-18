Місячне затемнення 18 вересня 2024 року: астрологиня розповіла, кого воно зачепить

Місячне затемнення 18 вересня принесе важливі трансформації для трьох знаків зодіаку.

Про це розповіла астролог Марія Піон.

Риби. Місяць у Рибах принесе повну трансформацію всього життя для представників цього знака. Можуть відбутися зміни в усіх сферах одночасно, включаючи переїзд та зміни зовнішності. Це стане важливою точкою відліку, що знаменує початок нового етапу. Зміна роботи, партнерів та іміджу буде дуже корисною.

Другий знак зодіаку – Овен. Зараз відбувається кармічний вузол, що створює колосальний вплив на Овнів. Завершуються всі попередні програми, і люди можуть очистити своє оточення.

Наступний знак зодіаку – Діва. У Дів буде багато змін і закриття програм, які тривали довго – від 4 до 8 років, а у деяких випадках навіть 8-18 років. Може змінитися звичне оточення, поведінка, професія чи сфера діяльності. Це буде трансформація того, до чого ви звикли, і може бути дискомфортно, оскільки буде відпрацьовуватися багато карми.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що категорично заборонено робити в період місячного затемнення.

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