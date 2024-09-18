Місячне затемнення 18 вересня 2024 року: популярні забобони та прикмети

Період місячного затемнення також вважається сприятливим для завершення старих справ і відпускання минулого.
З місячним затемненням пов’язано багато забобонів і прикмет, які формувалися століттями. Ось деякі з них, актуальні на 18 вересня 2024 року:
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Затемнення приносить зміни. Вважається, що затемнення є передвісником значних змін у житті, тому в цей період рекомендується бути обережними з великими рішеннями.
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Не дивитися на затемнення. Згідно з народними віруваннями, під час затемнення не варто дивитися на Місяць, щоб уникнути негативного впливу на здоров'я та енергетику.
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Сни в ніч затемнення. Сни в ніч затемнення вважаються пророчими, тому їм надають особливого значення. Вони можуть вказати на майбутні зміни чи важливі аспекти життя.
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Не починати нічого нового. Вважається поганою прикметою починати нові справи чи проєкти під час затемнення, оскільки це може привести до перешкод або невдач.
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Чистка будинку. У деяких традиціях вірили, що затемнення – це час для очищення простору, як фізичного, так і духовного, щоб позбутися негативу і залучити позитивні зміни.
Ці забобони переважно відображають загострення енергетичних процесів і емоцій, притаманних затемненням.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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