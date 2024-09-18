Місячне затемнення 18 вересня 2024 року: популярні забобони та прикмети

Період місячного затемнення також вважається сприятливим для завершення старих справ і відпускання минулого.

З місячним затемненням пов’язано багато забобонів і прикмет, які формувалися століттями. Ось деякі з них, актуальні на 18 вересня 2024 року:

Затемнення приносить зміни. Вважається, що затемнення є передвісником значних змін у житті, тому в цей період рекомендується бути обережними з великими рішеннями. Не дивитися на затемнення. Згідно з народними віруваннями, під час затемнення не варто дивитися на Місяць, щоб уникнути негативного впливу на здоров'я та енергетику. Сни в ніч затемнення. Сни в ніч затемнення вважаються пророчими, тому їм надають особливого значення. Вони можуть вказати на майбутні зміни чи важливі аспекти життя. Не починати нічого нового. Вважається поганою прикметою починати нові справи чи проєкти під час затемнення, оскільки це може привести до перешкод або невдач. Чистка будинку. У деяких традиціях вірили, що затемнення – це час для очищення простору, як фізичного, так і духовного, щоб позбутися негативу і залучити позитивні зміни.

Ці забобони переважно відображають загострення енергетичних процесів і емоцій, притаманних затемненням.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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