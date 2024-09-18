Місячне затемнення 18 вересня 2024 року: що категорично заборонено робити

Не рекомендується підписувати контракти або укладати угоди, оскільки вони можуть мати непередбачені наслідки.

Місячні затемнення зазвичай вважаються потужними астрологічними подіями, які впливають на наші емоції та підсвідомість. На період затемнення, особливо 18 вересня 2024 року, існує кілька рекомендацій, чого не варто робити:

Важливі рішення та починання. Не рекомендується приймати серйозні рішення або починати нові проєкти, оскільки затемнення може спотворювати реальність і впливати на емоції. Фінансові операції. Відкладати великі покупки, інвестиції чи ризиковані фінансові дії. Конфлікти. Не варто вдаватися до з'ясування стосунків або вирішення конфліктів, оскільки емоції можуть бути надмірно загостреними. Фізичне навантаження. Уникати надмірних фізичних навантажень або стресових ситуацій, оскільки енергія затемнення може виснажувати. Медитації на нові починання. Якщо ви плануєте медитації чи ритуали, краще уникати тем нових починань. Натомість час затемнення сприятливий для відпускання старого та очищення.

Цей час варто використовувати для аналізу внутрішніх процесів та завершення незавершених справ.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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