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Місячне затемнення 18 вересня 2024 року: що варто зробити

Місячне затемнення 18 вересня 2024 року: що варто зробити

Крім того, езотерики вважають, що такі періоди сприятливі для встановлення нових цілей і проєктів, які будуть мати особливу енергетичну підтримку Всесвіту. / Фото: ТСН.ua

Під час місячного затемнення також важливо приділити увагу самоаналізу та усвідомленню своїх емоційних потреб, оскільки це може допомогти знайти нові напрямки для особистісного зростання

З погляду езотерики, місячне затемнення, як і інші астрономічні явища, вважається потужним періодом для духовних практик і внутрішніх трансформацій. Місячні затемнення асоціюються з очищенням, завершенням старих циклів і підготовкою до нового етапу життя. 18 вересня 2024 року – це чудова нагода для самоаналізу та звільнення від негативу.

Ось кілька порад з езотеричного погляду, що варто зробити під час цього затемнення:

  1. Практика медитації та очищення. Медитація під час затемнення може допомогти розвіяти негативні думки і націлитися на нові починання. Корисно використовувати візуалізації очищення або "спалення" старих емоцій і звичок.

  2. Ритуали прощання з минулим. Це час для позбавлення від минулих образ, страхів і обмежень. Езотерики часто радять писати на папері те, від чого хочеш звільнитися, і спалювати його як символічний акт.

  3. Час для тиші та спостереження. Уникайте зайвих стресів, емоційних конфліктів та важливих рішень під час затемнення, адже це час енергетичної турбулентності.

  4. Сни та інтуїція. Вважається, що сни під час місячних затемнень можуть бути пророчими або містити важливі послання. Записуйте свої сни, аналізуйте символіку.

  5. Балансування енергії. Використовуйте практики з йоги, дихання або роботи з кристалами для відновлення внутрішньої гармонії.

Це затемнення може бути періодом значущих внутрішніх змін. Важливо зберігати спокій і приймати зміни, які приходять у ваше життя.

З погляду української культури, обряди, пов’язані з очищенням та захистом від негативу, також можуть знайти своє відображення в традиціях цього часу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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