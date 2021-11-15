Місячне затемнення 19 листопада 2021 року: що можна і категорично заборонено робити

Цей день є сприятливим для спалювання мостів з минулим.
До кінця 2021 року, 19 листопада, відбудеться часткове місячне затемнення та повня. Також у грудні – землян очікує на сонячне затемнення.
Місячне затемнення: що це таке
Місячне затемнення — затемнення, яке настає, коли Місяць входить у конус тіні від Землі. Під час затемнення (навіть повного) Місяць не зникає повністю, а стає темно-червоним, через що його іноді називають "кривавим" Місяцем. Це тим, що Місяць навіть у фазі повного затемнення продовжує висвітлюватися. З давніх-давен люди боялися астрономічних явищ і в першу чергу місячних затемнень, коли Місяць має гарний червонуватий відтінок, приписуючи їм різні катаклізми та проблеми.
Місячне затемнення 19 листопада 2021 року: езотерика та астрологія
Повний місяць пройде в знаку Тельця. В енергетичному плані це затемнення очікується найпотужнішим у нинішньому році, яке до того ж воно відкриє коридор затемнень.
Енергія передбачає високу емоційну напругу, переживання та стрес. Для того, щоб знизити рівень стресу і напруги, необхідно в цей день позбутися непотрібних і бездіяльних схем, чи то бізнес, чи то відносини. Відсуньтеся від токсичних людей та негативних думок.
Також цей час сприятливий для спалювання мостів із минулим. Подумки відпустіть те, чого ви хотіли б позбутися у вашому житті, – непотрібні стосунки, робота, що не приносить задоволення, шкідливі звички тощо.
Місячне затемнення 19 листопада 2021 року: що не можна робити
- Приймати рішення щодо важливих робочих питань, пов'язаних із зарплатою, підвищенням чи звільненням.
- Робити операції.
- Проводити будь-які процедури.
- Проходити консультації у лікарів.
- Розв'язувати фінансові проблеми – брати кредити, позички, брати та позичати.
- Отримувати чи дарувати дорогі подарунки.
- З'ясовувати відносини.
- Подорожувати чи їхати у відрядження.
- Міняти імідж, робити маніпуляції зі своєю зовнішністю.
- Робити серйозні навантаження.
Місячне затемнення 19 листопада 2021: що сприятливо робити
- Позбавлятися шкідливих звичок.
- Проводити практики очищення тіла, простору, будинку.
- Завершувати розпочаті справи.
- Позбавлятися всього непотрібного.
- Підбивати підсумки та аналізувати події минулого.
Нагадуємо, що раніше ми писали про езотеричні лайфхаки листопада.
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