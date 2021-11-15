Місячне затемнення 19 листопада 2021 року: що можна і категорично заборонено робити

Місячне затемнення 19 листопада 2021 року: що можна і категорично заборонено робити

Цей день є сприятливим для спалювання мостів з минулим.

До кінця 2021 року, 19 листопада, відбудеться часткове місячне затемнення та повня. Також у грудні – землян очікує на сонячне затемнення.

Місячне затемнення: що це таке

Місячне затемнення — затемнення, яке настає, коли Місяць входить у конус тіні від Землі. Під час затемнення (навіть повного) Місяць не зникає повністю, а стає темно-червоним, через що його іноді називають "кривавим" Місяцем. Це тим, що Місяць навіть у фазі повного затемнення продовжує висвітлюватися. З давніх-давен люди боялися астрономічних явищ і в першу чергу місячних затемнень, коли Місяць має гарний червонуватий відтінок, приписуючи їм різні катаклізми та проблеми.

Місячне затемнення 19 листопада 2021 року: езотерика та астрологія

Повний місяць пройде в знаку Тельця. В енергетичному плані це затемнення очікується найпотужнішим у нинішньому році, яке до того ж воно відкриє коридор затемнень.

Енергія передбачає високу емоційну напругу, переживання та стрес. Для того, щоб знизити рівень стресу і напруги, необхідно в цей день позбутися непотрібних і бездіяльних схем, чи то бізнес, чи то відносини. Відсуньтеся від токсичних людей та негативних думок.

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Також цей час сприятливий для спалювання мостів із минулим. Подумки відпустіть те, чого ви хотіли б позбутися у вашому житті, – непотрібні стосунки, робота, що не приносить задоволення, шкідливі звички тощо.

Місячне затемнення 19 листопада 2021 року: що не можна робити

Приймати рішення щодо важливих робочих питань, пов'язаних із зарплатою, підвищенням чи звільненням.

Робити операції.

Проводити будь-які процедури.

Проходити консультації у лікарів.

Розв'язувати фінансові проблеми – брати кредити, позички, брати та позичати.

Отримувати чи дарувати дорогі подарунки.

З'ясовувати відносини.

Подорожувати чи їхати у відрядження.

Міняти імідж, робити маніпуляції зі своєю зовнішністю.

Робити серйозні навантаження.

Місячне затемнення 19 листопада 2021: що сприятливо робити

Позбавлятися шкідливих звичок. Проводити практики очищення тіла, простору, будинку. Завершувати розпочаті справи. Позбавлятися всього непотрібного. Підбивати підсумки та аналізувати події минулого.

Нагадуємо, що раніше ми писали про езотеричні лайфхаки листопада.

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