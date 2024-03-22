Місячне затемнення 25 березня 2024 року: що не варто робити з погляду езотерики

З погляду езотерики, місячне затемнення 25 березня 2024 року - це час підсилення енергії, який може мати значення для духовного розвитку та особистої трансформації.

Ось деякі рекомендації щодо того, що не варто робити під час місячного затемнення з погляду езотеричних традицій:

Не починати нові проєкти: місячне затемнення може бути часом, коли енергія спрямована на завершення чогось, а не на початок. Таким чином, не рекомендується розпочинати нові проєкти або починати важливі нові етапи вже чинних. Утриматися від важливих рішень: затемнення може викликати емоційну напругу та розлад, тому не варто приймати важливі рішення під час цього часу. Краще зачекати, поки енергія стабілізується. Не перевантажувати себе роботою: енергія під час місячного затемнення може бути інтенсивною, тому важливо бути обережним і не перевантажувати себе роботою або іншими зобов'язаннями. Дозвольте собі відпочити та відновитися. Уникати конфліктів: з місячним затемненням може виникати підвищена емоційність та напруженість. Тому важливо уникати конфліктних ситуацій і зосередитися на гармонії та спокої. Працювати над особистим розвитком: місячне затемнення може бути часом для внутрішньої саморефлексії та розвитку. Використовуйте цей час для медитації, контемпляції та роботи над особистим зростанням.

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Варто зазначити, що ці рекомендації базуються на езотеричних віруваннях та традиціях, і можуть відрізнятися залежно від індивідуальних поглядів та культурних контекстів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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