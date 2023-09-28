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Місячне затемнення 29 вересня 2023 року: популярні забобони та прикмети

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Місячне затемнення 29 вересня 2023 року: популярні забобони та прикмети

Що приховує місячне затемнення / Фото: Associated Press

Місячне затемнення може бути об'єктом різних забобонів і прикмет.

Зазвичай це пов'язано з віруваннями і забобонами. Важливо зауважити, що це лише фольклор і не має наукового обґрунтування. Ось деякі популярні забобони і прикмети, пов'язані з місячним затемненням:

  1. Не варто дивитися на затемнення: В деяких культурах вважається, що дивитися на місячне затемнення може призвести до поганої удачі або негативного впливу на здоров'я. Тому люди можуть уникати дивитися на затемнення.

  2. Заховати гострі предмети: Деякі вважають, що гострі предмети, такі як ножі чи ножиці, слід прибрати або заховати під час місячного затемнення, щоб уникнути конфліктів або травм.

  3. Молитви і медитація: Деякі люди вважають місячне затемнення часом для духовних практик, таких як молитва, медитація або ритуали для очищення і розкриття нових можливостей.

  4. Призначення заходів: Вірування в те, що місячне затемнення може підсилити силу вашого наміру або бажання. Тому деякі люди використовують цей час для створення позитивних намірів або магічних ритуалів.

  5. Зберігання їжі: Деякі прикмети пов'язані з їжею. Наприклад, вважається, що їжу, приготовлену під час місячного затемнення, краще не зберігати на довше.

Знову ж таки, ці прикмети та забобони не мають наукового підґрунтя і вважаються забобонами. Якщо ви вірите в них і хочете дотримуватися певних традицій, то робіть це на ваш розсуд. Однак важливо розуміти, що місячне затемнення - це природне астрономічне явище, яке не має прямого впливу на ваше життя чи долю.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

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Дата публікації
Перегляди
84
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