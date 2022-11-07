Місячне затемнення 8 листопада 2022 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Південний край Місяця буде проходити через центр тіні Землі. Наступне повне місячне затемнення відбудеться не раніше 14 березня 2025 року.

Місячне затемнення 8 листопада 2022 року можна повністю спостерігати над Тихим океаном і більшою частиною Північної Америки. Його також буде видно на висхідному Місяці над територією Австралії, країн Азії та на крайньому північному сході Європи, а на заході — над Південною Америкою та східною частиною Північної Америки.

Останнє таке затемнення відбулося 28 жовтня 2004 року. Наступне подібне затемнення станеться 18 листопада 2040 року.

Це затемнення є третім із п'яти місячних затемнень Метонового циклу, що відбулися в ту саму дату, 8–9 листопада.

Метонів цикл повторюється майже кожні 19 років. Оскільки це відбувається в ту саму календарну дату, земна тінь буде майже в тому самому місці відносно фонових зірок.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку на період місячного затемнення 8 листопада 2022 року нижче:

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Припиніть страждати за минулим життям, бо воно й далі буде вас переслідувати. Подивіться у вічі вашим страхам.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Переосмисліть бачення вашої душі. Зараз потрібно обрати нові цілі, щоб рухатися далі.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Шукайте підказки у символах, прикметах та вказівок від всесвіту, що ви отримуєте на своєму шляху.

РАК (22 червня-22 липня)

Налаштуйтеся на власні ритми. Прислухайтеся до інтуїції. Дайте волю своїй уяві. Довіряйте своїм снам.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Пожирайте свої страхи. Не дозволяйте дрібницям турбувати вас зараз. Знайдіть час, щоб дати можливість статися чомусь прекрасному у вашому світі щодня.

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ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Зараз у вас є можливість зламати негативний цикл, щоб вийти на новий рівень розвитку та усвідомлення.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Пам'ятайте, що біль і шок - це ще не кінець історії і не кінець вашого життя. Є вас є можливість для зцілення та сила долати перешкоди.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Вам далеко йти. У вас є ресурси, щоб потрапити туди, куди ви хочете.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Йдіть за вашими мріями. Йдіть за власними викликами. Настав знайти свій шлях.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Зараз ви зробили те, що могли зробити. Можна сказати, що всі зусилля були немарні.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Потрібно узяти ваше життя під контроль. Вигадуйте власні правила, настав час жити відповідально.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Проявляйте творчість маленькими кроками та порціями. Спробуйте нову їжу, одягніть інший колір, готуйте разом з дітьми, ліпіть з глини.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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