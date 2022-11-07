Місячне затемнення 8 листопада 2022 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Повне місячне затемнення відбудеться у вівторок 8 листопада 2022 року.
Південний край Місяця буде проходити через центр тіні Землі. Наступне повне місячне затемнення відбудеться не раніше 14 березня 2025 року.
Місячне затемнення 8 листопада 2022 року можна повністю спостерігати над Тихим океаном і більшою частиною Північної Америки. Його також буде видно на висхідному Місяці над територією Австралії, країн Азії та на крайньому північному сході Європи, а на заході — над Південною Америкою та східною частиною Північної Америки.
Останнє таке затемнення відбулося 28 жовтня 2004 року. Наступне подібне затемнення станеться 18 листопада 2040 року.
Це затемнення є третім із п'яти місячних затемнень Метонового циклу, що відбулися в ту саму дату, 8–9 листопада.
Метонів цикл повторюється майже кожні 19 років. Оскільки це відбувається в ту саму календарну дату, земна тінь буде майже в тому самому місці відносно фонових зірок.
Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку на період місячного затемнення 8 листопада 2022 року нижче:
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Припиніть страждати за минулим життям, бо воно й далі буде вас переслідувати. Подивіться у вічі вашим страхам.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Переосмисліть бачення вашої душі. Зараз потрібно обрати нові цілі, щоб рухатися далі.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Шукайте підказки у символах, прикметах та вказівок від всесвіту, що ви отримуєте на своєму шляху.
РАК (22 червня-22 липня)
Налаштуйтеся на власні ритми. Прислухайтеся до інтуїції. Дайте волю своїй уяві. Довіряйте своїм снам.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Пожирайте свої страхи. Не дозволяйте дрібницям турбувати вас зараз. Знайдіть час, щоб дати можливість статися чомусь прекрасному у вашому світі щодня.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Зараз у вас є можливість зламати негативний цикл, щоб вийти на новий рівень розвитку та усвідомлення.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Пам'ятайте, що біль і шок - це ще не кінець історії і не кінець вашого життя. Є вас є можливість для зцілення та сила долати перешкоди.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Вам далеко йти. У вас є ресурси, щоб потрапити туди, куди ви хочете.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Йдіть за вашими мріями. Йдіть за власними викликами. Настав знайти свій шлях.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Зараз ви зробили те, що могли зробити. Можна сказати, що всі зусилля були немарні.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Потрібно узяти ваше життя під контроль. Вигадуйте власні правила, настав час жити відповідально.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Проявляйте творчість маленькими кроками та порціями. Спробуйте нову їжу, одягніть інший колір, готуйте разом з дітьми, ліпіть з глини.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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