Місячні та сонячні затемнення-2022: точні дати та вплив

Зазвичай місячне та сонячне затемнення йдуть у парі.

У 2022 році на землян очікують чотири затемнення - два сонячні та два місячні.

Затемнення Сонця: що це таке

Затемнення Сонця відбувається, коли Місяць розташовується між Сонцем і Землею і в такий спосіб перекриває потік сонячного світла.

Види сонячних затемнень

Повне затемнення.

Кільцеподібне затемнення.

Кільцеподібне-повне затемнення.

Часткове затемнення.

У 2022 році відбудуться саме часткові затемнення. Йдеться про те, що спостерігач не знаходиться достатньо близько до лінії, що з'єднує Сонце і Місяць, щоб потрапити в повну тінь від Місяця, потрапляючи лише в напівтінь.

Сонячні затемнення 2022: дати і де буде видно

30 квітня - часткове сонячне затемнення.

25 жовтня - часткове сонячне затемнення.

Сонячне затемнення 30 квітня 2022 року буде видно у Південній Америці, а також у південній та південно-східній зонах акваторії Тихого океану, у крайній південно-західній зоні акваторії Атлантичного океану та на деяких ділянках тихоокеанського узбережжя Антарктиди. Сонячне затемнення 25 жовтня 2022 року — це часткове сонячне затемнення, яке буде видно в Європі, на Близькому Сході, в Центральній Азії і Західному Сибіру, а також на північному сході Африки. Затемнення почнеться на території Ісландії, а завершиться в районі Аравійського моря. Найбільша фаза часткового затемнення буде зареєстрована в Росії. Затемнення буде видно у 89 країнах і територіях.

Місячне затемнення: що це таке

Місячне затемнення — астрономічне явище, яке відбувається, коли Земля перебуває між Сонцем і Місяцем і Місяць потрапляє в тінь чи напівтінь Землі

Види місячних затемнень:

Повне.

Часткове.

Пів тіньове.

У 2022 році відбуватимуться саме повні місячні затемнення. Воно відбувається, якщо Місяць потрапляє у тінь Землі повністю, сонячне проміння упродовж певного часу взагалі не потрапляє безпосередньо до його поверхні. Під час такого затемнення поверхня Місяця стає темно-червоною, але Місяць не зникає повністю.

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Темно-червоне забарвлення зумовлене слабким світлом, яке розсіюється крізь атмосферу Землі. Природа цього явища подібна до природи заграви, завдяки якій небо є червоним деякий час після заходу і до сходу Сонця.

Місячні затемнення 2022: дати і де буде видно

16 травня - повне місячне затемнення.

8 листопада - повне місячне затемнення.

Перше місячне затемнення буде повністю видно на більшій частині Північної та Південної Америки, спостерігатиметься підйом над Північно-Західною Північною Америкою та Тихим океаном, над Африкою та Європою. А 8 листопада 2022 року Місяць пройде через центр тіні Землі. Це буде повністю видно над Тихим океаном, а також більшою частиною Північної Америки, Австралією та Азією.

Затемнення: історія та міфологія

Сонячні й місячні затемнення здавна сприймалися як погані події. Люди боялися затемнень, тому що вони відбуваються досить рідко. У багатьох культурах затемнення вважали провісниками нещасть і катастроф. У міфології затемнення пов'язували із боротьбою вищих сил. Повір'я одних народів вимагали повної тиші й бездіяльності під час затемнень, інших, навпаки, активних езотеричних дій для допомоги світлим силам.

Затемнення: астрологія та езотерика

Спеціалісти переконані, що затемнення впливають на всі живі істоти. Саме тому під час астрологічних явищ збільшується кількість НС.

Езотерики вважають, що затемнення Місяця – це час для кульмінації якихось ситуацій, а також завершення чогось важливого у житті людини. Також, на думку астрологів, сонячні затемнення є провісниками нових починань. Своєрідна темрява Сонця – це час для старту нових починань.

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