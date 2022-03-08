Місячний календар на березень 2022: коли повня та молодик

Повня у березні 2022 відбудеться фактично посередині місяця.
Місячний календар - мабуть, найдавніший на планеті Земля. Перші календарі створені жінками у стародавньому Китаї та були пов'язані з менструацією. Пізніше місячний календар був замінений сонячним або комбінованим. Зараз ми переважно використовуємо сонячний календар, але деякі народи послуговуються місячним.
Виділяють низку фаз Місяця.
Місяць: які бувають фази
- Молодик — фаза, коли Місяць перебуває між Землею і Сонцем. У цей час він невидимий для земного спостерігача.
- Повня — фаза, коли Місяць перебуває в протилежній точці орбіти, і його освітлена Сонцем півкуля видима земному спостерігачеві повністю.
- Проміжні фази — положення Місяця між молодиком і повнею, коли земний спостерігач бачить більшу або меншу частину освітленої півкулі, їх називають чвертями.
Фази Місяця на березень 2022
- Молодик - 2 березня.
- Зростальний Місяць - 3-17 березня.
- Повня - 18 березня.
- Спадний Місяць - 1 березня, 19-31 березня.
Фази Місяця на березень 2022: езотеричний аспект
- З погляду езотерики під час періоду спадного Місяця слід потурбуватися про те, щоб із вашого життя зникло те, що заважає вам розвиватися та рухатися далі. Наприкінці лютого відбулася друга повня у 2022 році та після неї Місяць став щербатим, а тому енергія йде на спад. Тому притупляються реакції та знижується фізична активність.
- Під час молодика у березні 2022 року найкраще зайнятися плануванням подальшого місячного місяця. Цього дня подумайте, чого ви прагнете досягнути та що опанувати у прийдешній період. Молодик називають точкою енергетичного мінімуму. Тому у цей період не рекомендується починати вагомі справи.
- Під час висхідної фази Місяця у березні 2022 року варто зробити перші кроки до своїх планів та розпочати їхню реалізацію. Сміливо вирушайте у шлях до щастя. Не стримуйте себе.
- Повня вважається центральною частиною місячного циклу. Це водночас апофеоз енергетичного потоку сили, а з іншого боку — саме у цей час людям буває важко, їхні емоції рвуться на поверхню, недарма, у фільмах та книжках фігурують перевертні, які залежать від місячного сяйва. Вважається, що в цей період зростає кількість ДТП та самогубств, приміром, представники британської поліції заявили про зв'язок місячних фаз із рівнем насильства.
Читайте також:
- Місячні та сонячні затемнення-2022: точні дати та вплив
- Таропрогноз на 2022 рік: що карти нам пророкують
- Містичний прогноз на 2022 рік: що руни нам пророкують
- Супермісяць 2022: дати та вплив
- Місяць без курсу-2022: у чому таїться загроза, що потрібно робити і чого краще уникати
- Уран повернувся до директного руху: що треба робити і що категорично заборонено
- Прямий рух Меркурія 2022: чим він відрізняється від ретроградного і що потрібно робити