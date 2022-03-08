Місячний календар на березень 2022: коли повня та молодик

Повня у березні 2022 відбудеться фактично посередині місяця.

Місячний календар - мабуть, найдавніший на планеті Земля. Перші календарі створені жінками у стародавньому Китаї та були пов'язані з менструацією. Пізніше місячний календар був замінений сонячним або комбінованим. Зараз ми переважно використовуємо сонячний календар, але деякі народи послуговуються місячним.

Виділяють низку фаз Місяця.

Місяць: які бувають фази

Молодик — фаза, коли Місяць перебуває між Землею і Сонцем. У цей час він невидимий для земного спостерігача.

Повня — фаза, коли Місяць перебуває в протилежній точці орбіти, і його освітлена Сонцем півкуля видима земному спостерігачеві повністю.

Проміжні фази — положення Місяця між молодиком і повнею, коли земний спостерігач бачить більшу або меншу частину освітленої півкулі, їх називають чвертями.

Фази Місяця на березень 2022

Молодик - 2 березня.

Зростальний Місяць - 3-17 березня.

Повня - 18 березня.

Спадний Місяць - 1 березня, 19-31 березня.

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Фази Місяця на березень 2022: езотеричний аспект

З погляду езотерики під час періоду спадного Місяця слід потурбуватися про те, щоб із вашого життя зникло те, що заважає вам розвиватися та рухатися далі. Наприкінці лютого відбулася друга повня у 2022 році та після неї Місяць став щербатим, а тому енергія йде на спад. Тому притупляються реакції та знижується фізична активність. Під час молодика у березні 2022 року найкраще зайнятися плануванням подальшого місячного місяця. Цього дня подумайте, чого ви прагнете досягнути та що опанувати у прийдешній період. Молодик називають точкою енергетичного мінімуму. Тому у цей період не рекомендується починати вагомі справи. Під час висхідної фази Місяця у березні 2022 року варто зробити перші кроки до своїх планів та розпочати їхню реалізацію. Сміливо вирушайте у шлях до щастя. Не стримуйте себе. Повня вважається центральною частиною місячного циклу. Це водночас апофеоз енергетичного потоку сили, а з іншого боку — саме у цей час людям буває важко, їхні емоції рвуться на поверхню, недарма, у фільмах та книжках фігурують перевертні, які залежать від місячного сяйва. Вважається, що в цей період зростає кількість ДТП та самогубств, приміром, представники британської поліції заявили про зв'язок місячних фаз із рівнем насильства.

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