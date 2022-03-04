Місячний календар на березень 2022: сприятливі та несприятливі дні

Астрологічний календар сприятливих днів допоможе скласти план справ в енергетично успішні місячні дні.

Місяць — найближчий супутник Землі, добре і постійно видимий, тому люди з давніх-давен звикли вважати, що Місяць через свою близькість і спорідненість із Землею активно впливає на життя людей у всіх його проявах, починаючи від народження дитини і закінчуючи смертю. Місяць завжди розглядався людьми як активно чинна космічна сила.

Люди давно помітили, що у певні дні удача невідступно слідує за нами у всіх сферах життя, а іноді вона, навпаки, повністю відвертається від нас. І через це йтиметься саме про такі сприятливі та небезпечні дні у березні 2022 року.

Сприятливі дні: що це таке

Місячний календар буде корисним для тих, хто збирається зробити важливу покупку і хоче вибрати сприятливий день у березні 2022 року для вдалих придбань. Це вдалі фази Місяця для початку нових справ та прийняття важливих рішень.

Несприятливі дні: що це таке

У несприятливі дні календаря слід виявляти обережність, уважність та пильність. Ризик ДТП особливо високий у період несприятливих днів, уважними та гранично обережними на дорогах слід бути як автолюбителям, так і пішоходам.

Місячний календар березень 2022: сприятливі дні

3-5, 9-11, 17-20, 23, 24, 26, 30, 31 березня.

Місячний календар березень 2022: несприятливі дні

27 березня

Місячний календар березень 2021: нейтральні дні

У місячному календарі є не лише сприятливі та несприятливі дні, а й нейтральні.

Решта місячних днів березня 2022 року є нейтральними.