Місячний календар на грудень 2021: сприятливі та несприятливі дні

Астрологічний календар сприятливих днів допоможе скласти план важливих справ в успішні місячні дні.

Місяць — найближчий супутник Землі, добре і постійно видимий, тому люди з давніх-давен звикли вважати, що Місяць через свою близькість і спорідненість із Землею активно впливає на життя людей у всіх її проявах, починаючи від народження дитини і кінчаючи смертю. Місяць завжди розглядався людьми як активно діюча космічна сила.

Люди давно помітили, що у певні дні удача невідступно слідує за нами у всіх сферах життя, а іноді вона, навпаки, повністю відвертається від нас. І через це йтиметься саме про такі сприятливі та небезпечні дні у грудні 2021 року.

Сприятливі дні: що це таке

Сприятливі дні місячного календаря — це місячні дні, коли між Сонцем і Місяцем формуються гармонійні аспекти 60 (секстиль) або 120 (трин) градусів. Це вдалі фази Місяця для початку нових справ та прийняття важливих рішень.

Несприятливі дні: що це таке

Несприятливі дні місячного календаря — це місячні дні, коли між Сонцем і Місяцем формуються напружені аспекти 0 (сполука), 90 (квадратура) або 180 (опозиція) градусів. У ці фази Місяця слід виявляти обережність та уважність.

Місячний календар 2021: сприятливі дні

Найсприятливішими датами для прориву по всіх напрямках стануть – 1, 2, 5, 8, 14, 15, 21, 26 та З1 грудня. У ці дні доля даруватиме подарунки та важливі звістки, які тією чи іншою мірою торкнуться кожного.

Місячний календар 2021: несприятливі дні

Несприятливі дні — 3, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 22, 26, 27 та 30 грудня. Ризик ДТП особливо високий у період молодика та наступного тижня, уважними та гранично обережними на дорогах слід бути як автолюбителям, так і пішоходам.

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Можливі серйозні проблеми із засобами зв'язку. Також слідкувати за самопочуттям.

Таким чином, місячний календар сприятливих днів допоможе скласти план важливих справ у вдалі місячні дні. Узгоджуйте з астрологічним календарем дату нових проектів, нових справ, завершення непотрібних відносин, оформлення на нову роботу, покупку нерухомості, поїздки, великі покупки та інші значні події у вашому житті. І тоді все, що ви задумали, пройде у гармонії з ритмами Місяця.

Нагадаємо, що раніше ми писали про Місяць без курсу у грудні 2021 року.

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