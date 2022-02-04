Місячний календар на лютий 2022: коли повний місяць і молодик

Місячний календар на лютий 2022: коли повний місяць і молодик

У лютому 2022 року повня зійде практично в середині місяця.

Здавна люди приписували Місяцю важливі властивості — впливати на народження потомства, зростання врожаю чи навіть смак вина. Для деяких народів віра в містичні властивості Місяця — навіть частина національної культури. У цьому матеріалі розповімо про властивості Місяця з погляду езотерики та що потрібно робити у певні фази нічного світила.

Місяць: міфологія

Відомо, що міфи про Місяць зустрічаються у всіх народів, наприклад, відомий міф про те, що тварини або монстри пожирають Місяць, а потім він відроджується за новим.

Роберт Грейвс, британський поет, романіст та літературний критик, який написав у 1948 році міфологічний трактат "Біла богиня", вважав, що Місяць був центральним божеством матріархату, і залишки його культу він знаходить у поетиці європейського епосу.

Місяць: езотерика

Місяць – це символ жіночності та материнства. Місяць завжди звернений до Землі лише однією з її сторін, а інший бік завжди невидимий для земного спостерігача. Саме тому і вважається, що це небесне світило відповідає за психіку людини, а саме — за несвідому її частину.

Місяць: календар

Місячний календар давно був популярний у країнах Сходу. А на Заході цей календар набув поширення лише в останнє століття.

Місяць: астрологія

В астрології Місяць часто представляє матір та жінку, нашу чуттєвість та таємні мотиви. Також Місяць "відповідає" за наше сприйняття світу. В астрології вона є частиною розуму, яка пов'язана з почуттями, відчуттями, емоціями.

Місяць: які фази бувають

Фахівці розрізняють вісім періодів руху місяця, які вона проходить за період від 29,25 до 29,83 земної доби. Загальноприйнята тривалість повної зміни фаз місяця або як це називають синодичний місяць, вважається 29 діб 12 годин та 44 хвилини.

Фази змінюються в наступній послідовності:

молодик, — коли Місяць не видно;

молодий Місяць;

перша чверть,

зростальний Місяць;

повня;

спадний Місяць;

остання чверть;

старий Місяць.

У спрощеному вигляді місячний календар виглядає наступним чином — молодик, зростальний Місяць, повня, спадний Місяць.

Фази Місяця на лютий-2022: точні дати

Молодик — 1 лютого 2022 року.

Зростальний Місяць — з 2 по 15 лютого 2022 року.

Повня — 16 лютого 2022 року.

Спадний Місяць — з 17 по 28 лютого 2022 року.

Місячного чи сонячного затемнення цього місяця не буде.

Фази Місяця у лютому 2022: що слід зробити

З погляду езотерики, повню можна назвати часом збору метафоричного врожаю, а молодик — "посівом насіння". Фахівці в молодик не рекомендують робити великі покупки. Краще прибрати з життя все старе і непотрібне, це стосується і речей, і думок. У молодик астрологи не рекомендують стригти волосся, похід у салон краси або перукарню краще відкласти до кращих часів. У період Місяця, що росте, сприятливо сконцентруватися на сильній енергетиці змін. Поки він збільшуватиметься в розмірах, ви можете намагатися залучати до себе удачу, любов і багатство за допомогою езотеричних ритуалів. Обряди, пов'язані зі зростанням чогось у цей період, дуже швидко дають позитивний результат. У повню потрібно більше мріяти. Це – чудовий час для детального оформлення своїх бажань. Це допоможе відчути те, що ви хочете, і наблизити виконання бажаного насправді. Не бійтеся формулювати свої бажання вголос. Також езотерики запевняють, що енергетика Місяця насичує усі знаки зодіаку. Повня — це чудовий період для реалізації проєктів, втілення нових ідей. Спалний Місяць — це період спокою, аналізу та роздумів, гальмування, уповільнення та охолодження. Езотеричні фахівці стверджують, що у цей період корисно спостерігати, як минає життя, будувати конкретні плани.

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