Місячний календар на січень 2022: сприятливі та несприятливі дні

Зараз багато людей вибирають дні, які сприятливі для весілля, шопінгу, відвідування салону краси на основі місячного календаря та фаз Місяця.

Астрологи пропонують враховувати положення Місяця щодня, особливо коли справа стосується ухвалення важливих рішень у житті.

Вплив Місяця на людей

Навколо фаз Місяця за багато століть людської історії склалася багата міфологія, є безліч прикмет, пов'язаних із супутником землі. Деякі досі вірять, що у ці дні активізуються вампіри та перевертні. А фахівці запевняють, що тварини та люди стають неспокійними, загострюються психічні захворювання, порушується сон, нібито зростає кількість ДТП.

Деякі люди планують своє життя з урахуванням фаз Місяця, наприклад, починають справи, переїжджають на нове місце проживання або записуються на стрижку. А у несприятливі дні максимально знижують активність.

Також читайте Язичницьке колесо року 2022: точні дати свят та їх значення

Місячний календар, заснований на зміні фаз Місяця, що впливає на все живе, допомагає людям в організації та плануванні життя. Багато хто в наші дні вибирає дні, сприятливі для весілля, посівних робіт, шопінгу, відвідування салону краси, для тієї чи іншої діяльності, на основі місячного календаря та фаз місяця.

Сприятливі дні: що це таке

Місячний календар буде корисним для тих, хто збирається зробити важливу покупку і хоче вибрати сприятливий день у січні 2021 року для вдалих придбань. Це вдалі фази Місяця для початку нових справ та прийняття важливих рішень.

Несприятливі дні: що це таке

У несприятливі дні календаря слід виявляти обережність, уважність та пильність.

Місячний календар січень 2021: сприятливі дні

Сприятливі дні складені з урахуванням місячного календаря. Тут ви знайдете календар сприятливих днів для важливих та великих покупок, у тому числі нерухомості, квартири, автомобіля. Сприятливі дні: 3, 5, 7, 12, 13, 19, 22 січня

Місячний календар січень 2021: несприятливі дні

2, 31 січня

Місячний календар січень 2021: нейтральні дні

У місячному календарі є не лише сприятливі та несприятливі дні, а й нейтральні. 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23-30 січня будуть саме нейтральними цього місяця.

Читайте також:

Астрологічний прогноз на 2022 рік