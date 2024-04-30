Місячний календар на травень 2024 року: сприятливі та несприятливі дні

У місячному календарі езотеричні практики часто розглядають різні дні як сприятливі або несприятливі для виконання ритуалів, магічних практик та духовних занять.

Ось загальні рекомендації щодо цих днів:

Сприятливі дні:

Дні повні: вважаються часом збільшення енергії, ідеальним для проведення магічних ритуалів, виконання ритуалів та приваблення позитивних змін. Дні молодика: час нового початку і сили, ідеальний для постановки цілей, саджання насіння намірів та відкриття нових можливостей. Дні, коли Місяць переходить в новий знак зодіаку: ці періоди можуть мати специфічні енергетичні властивості, які можна використовувати для різних магічних цілей, залежно від характеристик конкретного знаку зодіаку.

Несприятливі дні:

Окрім певний місячних днів, негативним є і період ретроградного Меркурія: періоди, коли Меркурій ретроградний, часто сприймаються як часи збігів та затримок у комунікаціях. Дні повні та молодика в знаках, що мають велику агресивність: Наприклад, дні повні в Овні або Скорпіона можуть бути періодами, коли енергія дуже інтенсивна, але також потенційно нестабільна. Дні, коли Місяць перебуває в аспектах напруження з іншими планетами: ці дні можуть бути відомі своєю конфліктністю та непростими енергіями, що можуть ускладнювати магічну роботу та духовні практики.

Ці рекомендації можуть змінюватися залежно від конкретних традицій та переконань у езотеричних спільнотах.

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Сприятливі дні

Сприятливі дні в травні 2024: 2, 9, 14, 21, 22, 25, 28, 29, 30.

Несприятливі дні

Несприятливі дні в травні 2024: 8, 23.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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