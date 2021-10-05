Місячний календар на жовтень: коли повня та молодик

У жовтні повня зійде наприкінці місяця.

З точки зору відстані Місяць є найближчим небесним тілом до землі. Ми бачимо його в небі три тижні з чотирьох, і тисячі років люди використовували його світло, щоб рухатися в темряві. На додаток до уособлення Місяця як божества, існують всілякі захопливі легенди і міфи, пов'язані з Місяцем і його циклами.

Здається, що Місяць впливає на тварин і людей. Аналіз щоденників пацієнтів показав, що протягом біполярного афективного розладу може залежати від фаз Місяця

Доктор Франк Браун з Північно-Західного університету, експерт з поведінки тварин, повідомляє, що хом'яки обертаються в своїх колесах набагато агресивніше під час повні. Олені та інші травоїдні в дикій природі мають тенденцію до овуляції на повню, а на Великому бар'єрному рифі в Австралії повня - це час спарювання коралів.

У західній культурі чотирма основними фазами Місяця є молодик, перша чверть, повний місяць і третя чверть (також звана останньої). У незахідних культурах може використовуватися інша кількість місячних фаз; наприклад, в традиційній гавайської культури налічується в цілому тридцять фаз (по одній на день).

Фази Місяця: які бувають

Молодик — фаза, коли Місяць перебуває між Землею і Сонцем. У цей час він невидимий для земного спостерігача.

Повня — фаза, коли Місяць перебуває в протилежній точці орбіти, і його освітлена Сонцем півкуля видима земному спостерігачеві повністю.

Проміжні фази — положення Місяця між молодиком і повнею, коли земний спостерігач бачить більшу або меншу частину освітленої півкулі, їх називають чвертями.

Фази Місяця на жовтень 2021

Місяць, що спадає, — від 1 до 5 жовтня 2021 року;

Молодик — 6 жовтня 2021 року;

Місяць, що зростає, — від 7 до 19 жовтня 2021 року;

Повня — 20 жовтня;

Місяць, що спадає, — від 21 до 31 жовтня 2021.

Місячні фази у жовтні: що варто зробити та чого уникати

Місяць, що зростає (від молодика до повні) - Місяць прибуває і зростає, тому ми залучаємо речі до себе і виробляємо дії на збільшення чого-небудь. Це час коригування цілей і намірів, задуманих під час молодика. Також цей час для народження чогось нового, руху до досягнення мети, втілення вже початих проєктів. Місяць починає рости і ми застосовуємо свої сили на збільшення (добробуту, здоров'я, грошей, сили, енергії) і залучення і чого-небудь (грошей, любові, удачі, успіху). Місяць росте, росте і його вплив на нас.

Також читайте Ретроградний Меркурій 2021: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Місяць, що спадає (від повні до молодика) - Місяць починає спадати і поступово зменшується, тому ми відштовхуємо речі і людей від себе, зменшуємо або усуваємо вплив чого-небудь.

Під час молодика відбувається з'єднання Сонця і Місяця, і вплив Місяця мінімальний. Тому 1 і 2 дні молодика більше підходять для планування, ніж для здійснення, а також для нових починань.

Дні повні підходять для будь-яких цілей, в особливості для любові, екстрасенсорної енергії і зв'язків з духами. Також виробляються дію, спрямовані на руйнування, усунення впливу, позбавлення від чого-небудь. У період повні почуття людини загострюються, пристрасті закипають, виникає сильне емоційне напруження. Тому потрібно стримувати негативні емоції, а ще краще - направити свої почуття в позитивне річище. Під час повні також відбувається пік сексуальної активності. А ще це чудовий час для підзарядки енергією Місяця.

Читайте також:

Ретроградний Меркурій: під його впливом Земля перебуватиме аж до 18 жовтня

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання