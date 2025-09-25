- Дата публікації
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 107
- Час на прочитання
- 1 хв
Між Трампом та Путіним є "секретна угода": тарологиня шокувала передбаченням
Тарологиня зробила передбачення про таємну угоду між Путіним і Трампом.
Тарологиня Тетяна Василівна розповіла, що у Дональда Трампа є угода із диктатором Путіним.
Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу «Мій світ».
Тарологиня зазначила, що у між Путіним та Трампом є секретна угода.
«Тут не дуже про страх, а про минуле. Щось відбувалось у них в минулому — були якісь домовленості, якісь договори у минулому. Тобто тут не про страх — тут про конкретні домовленості, які ще і на папері підписані. Це така дружба — хочеш, не дружи, але мусиш», — сказала вона.
Увага! Варто пам’ятати, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння та мольфарство не є науковими дисциплінами. Подібні передбачення не завжди справджуються, а часто мають радше розважальний характер. Тому їх слід сприймати лише як одну з імовірних версій розвитку подій, а остаточний вибір завжди залежить від самої людини та її здатності змінювати власне життя.
