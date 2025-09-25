ТСН у соціальних мережах

Між Трампом та Путіним є "секретна угода": тарологиня шокувала передбаченням

Тарологиня зробила передбачення про таємну угоду між Путіним і Трампом.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Путін і Трамп / © Associated Press

Тарологиня Тетяна Василівна розповіла, що у Дональда Трампа є угода із диктатором Путіним.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу «Мій світ».

Тарологиня зазначила, що у між Путіним та Трампом є секретна угода.

«Тут не дуже про страх, а про минуле. Щось відбувалось у них в минулому — були якісь домовленості, якісь договори у минулому. Тобто тут не про страх — тут про конкретні домовленості, які ще і на папері підписані. Це така дружба — хочеш, не дружи, але мусиш», — сказала вона.

Увага! Варто пам’ятати, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння та мольфарство не є науковими дисциплінами. Подібні передбачення не завжди справджуються, а часто мають радше розважальний характер. Тому їх слід сприймати лише як одну з імовірних версій розвитку подій, а остаточний вибір завжди залежить від самої людини та її здатності змінювати власне життя.

Раніше астролог Володимир Бадіян передбачив, що війна в Україні може закінчитися орієнтовно наприкінці 2026 року.



