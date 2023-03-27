Мольфар назвав регіони, яким загрожують масовані атаки з боку РФ

Екстрасенс зазначив, що найскладніша ситуація буде в Одесі, мешканцям міста і області у жодному разі не можна ігнорувати повітряну тривогу.

Найближчим часом російські окупанти можуть влаштувати нові масовані атаки. Про це повідомив мольфар Макс Гордєєв, зробивши розклад на картах Таро, передає УНІАН.

Гордєєв сказав, що окупанти поки не залишать у спокої Запоріжжя і Запорізьку область, тому там можуть бути прильоти в житлові будинки. Також небезпека є для державної будівлі, влучення можуть бути і по реактору.

Не менш складною ситуація буде в Харкові та Харківській області. Гордєєв каже, що там можуть бути серйозні руйнування в квітні. Більш того, буде контрнаступ саме з боку Харкова.

Також Гордєєв закликав не ігнорувати повітряну тривогу в Дніпрі і Дніпропетровській області, адже там може бути багато "прильотів".

Небезпека нависла і над Миколаєвом і Миколаївською областю. За словами екстрасенса, загарбники поки не залишать їх у спокої, там можуть бути прильоти.

На Чернігів випала карта військових дій. Є ризик, що буде напад з боку Білорусі.

Крім того, екстрасенс зазначив, що найскладніша ситуація буде в Одесі. Жителям міста і області у жодному разі не можна ігнорувати повітряну тривогу, адже можуть бути жертви і смерті. Найнебезпечнішим місяцем буде квітень.

Нагадаємо, раніше екстрасенска, відьма-некромантка Марія Тиха розповіла про відкриття другого фронту.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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