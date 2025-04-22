Мольфар передбачив майбутнє окупованих територій України: яка доля очікує на Донбас та Мелітополь

Український мольфар та провидець Макс Гордєєв.

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Відомий український мольфар та провидець Макс Гордєєв поділився своїм баченням майбутнього окупованих територій України, зокрема Мелітополя та Донбасу, вказавши на різницю в їхній подальшій долі та часових рамках повернення під контроль України.

Про це він розповів на особистому Youtube-каналі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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За словами Гордєєва, найбільш вірогідним сценарієм для України є відновлення контролю над територіями в межах станом на лютий 2022 року. Саме такий варіант, на його думку, має найбільшу "енергетичну ймовірність" у найближчі роки. Це означає, що Мелітополь та інші південні міста можуть бути серед перших звільнених територій у разі поетапної деокупації.

Провидець вважає, що повернення Мелітополя та півдня – це питання часу та послідовних зусиль, порівнюючи цей процес з оновленням, де "все непотрібне зникне".

Натомість, майбутнє Донецької та Луганської областей, за прогнозом мольфара, є значно складнішим. "Луганська та Донецька область енергетично не приєднуються до мене ні за картами, ні за відчуттям. На жаль, ці території повернуться найостаннішими", – заявив Гордєєв, припускаючи, що цей процес може зайняти роки та супроводжуватиметься значними труднощами. Він також вважає, що навіть після завершення активної фази війни ці регіони залишатимуться "проблемною зоною".

Гордєєв, як і інші українські провидці, схиляється до думки, що 2025 рік може стати переломним для України, можливим роком укладення мирного договору та завершення активних бойових дій. Однак повне повернення всіх територій, особливо Донбасу, може затягнутися на значний час після цього.

Таким чином, згідно з прогнозом Макса Гордєєва, Мелітополь та південні регіони мають більші шанси на швидку деокупацію, тоді як повернення Донбасу очікується найпізніше і буде найскладнішим етапом відновлення територіальної цілісності України.

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