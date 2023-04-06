Мольфарка назвала точний рік, коли закінчиться війна в Україні: це станеться нескоро

Мольфарка розповіла, коли будуть мирні домовленості між Україною та РФ.

Мольфарка Олена Стеценко розповіла, що війна Росії проти України закінчиться не скоро. Це станеться аж через три роки.

Про це вона розповіла ютуб-каналу "Мій світ".

Олена Стеценко розповіла, як бачить завершення війни вона і як це має відбутися.

"Для мене це означає припинення військових дій на території України, виведення України на кордони 1991 року, це повернення Криму, повернення наших полонених, засудження керівництва Росії, у тому числі Путіна і всіх його прибічників і надання їм справедливого присуду, також це відшкодування коштів та майна, яке втратила Україна, повернення наших незаконно вивезених в Росію дітей", - зазначила мольфарка.

Жінка також наголосила, що 2026 року Україна повернеться до мирного життя.

"Тобто це об’ємний процес, який відбуватиметься близько трьох років. Але у 2026 році цей процес буде завершено, будуть розставлені всі крапки над І, також будуть досягнуті мирні домовленості та звільнені наші території. А ми повернемося до спокійного і мирного життя без погроз та страху, що щось може прилетіти чи доведеться кудись виїжджати", - пояснила мольфарка.

Наголосимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, відьма-некромантка Марія Тиха заявила, що розв'язка війни вже скоро, але закінчення варто очікувати наступного, 2024 року.

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